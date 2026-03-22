A primeira fase das intervenções na estrada que conecta Taguatinga e Ceilândia foi finalizada em 2023; nesta semana, a Novacap começou a revitalização de um segmento da pista.Servindo como a principal conexão entre Taguatinga e Ceilândia, duas das áreas mais populosas do Distrito Federal, a Avenida Hélio Prates passou por um conjunto de obras de mobilidade e urbanização nos últimos anos, realizadas pelo Governo do Distrito Federal (GDF). As melhorias incluíram a reforma de calçadas, reestruturação de estacionamentos, construção de uma via marginal, obras de drenagem e adequações viárias focadas na segurança de pedestres e motoristas, totalizando um investimento superior a R$ 20 milhões.A primeira fase das obras foi finalizada em abril de 2023 e abrangeu aproximadamente 2,5 quilômetros da avenida, no segmento entre a Via N3 e a Via M1, em Ceilândia. As quadras atendidas incluem QNN 17, QNN 18, CNN 1, CNN 2, QNN 1, QNN 2, QNM 1 e QNM 2. Entre os serviços realizados, destacam-se a reconstrução e ampliação de cerca de 14 mil metros quadrados de calçadas com padrão de acessibilidade universal e passagens para pedestres. O projeto também reorganizou os estacionamentos, redistribuindo 445 vagas e reformando ou criando mais de 8 mil metros quadrados de bolsões ao longo do corredor comercial.Além disso, a obra incluiu paisagismo e a colocação de aproximadamente 160 bancos nas áreas de circulação de pedestres. Intervenções estruturais como a criação de uma via marginal, pavimentação rígida em concreto na faixa destinada ao transporte coletivo e intensificação da sinalização viária também foram executadas. Além disso, foram realizadas obras de drenagem para captar a água da chuva, reduzindo riscos de alagamentos e aumentando a durabilidade do pavimento. No total, foram instalados mais de 1,6 mil metros de rede de águas pluviais integradas às obras da avenida.Atualmente, a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) deu início aos trabalhos de manutenção do pavimento da Avenida Hélio Prates. Essa tarefa envolve fresagem e recapeamento no trecho entre o Pistão Norte e o Taguacenter. Após a finalização dessa etapa, as obras seguirão no sentido oposto da via, do Taguacenter até o Pistão Norte. Essa ação faz parte do contrato de fresagem e recapeamento mantido pela companhia para manutenção das vias na área de Taguatinga.A segunda fase das obras abarca um segmento de aproximadamente 2,1 quilômetros da avenida, contemplando as quadras QNG, CNG e QND. Neste trecho, parte dos serviços planejados foi realizada por uma empresa contratada, incluindo a ampliação de calçadas, intervenções de acessibilidade, reestruturação de estacionamentos, além de obras de drenagem e sinalização.Entretanto, o contrato com a empresa responsável pelas intervenções foi rescindido devido à incapacidade técnica para finalizar os serviços estipulados. Após a rescisão, o GDF assumiu a obra e, em apenas 18 dias, completou a pavimentação do trecho, liberando a via para o tráfego de veículos e beneficiando tanto os motoristas que utilizam a Hélio Prates quanto os comerciantes da área.