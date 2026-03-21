Os investimentos também têm se expandido nas esferas social e educacional. Novas instituições de ensino, como o Centro de Educação Infantil Parque dos Ipês e o Complexo Educacional Zumbi dos Palmares, ampliaram o acesso à educação, enquanto estruturas como o Centro Especializado da Mulher Brasileira e o restaurante comunitário ampliaram a rede de proteção social.



Com a implementação de iluminação pública em LED e a criação de novos espaços de lazer, São Sebastião também apresenta melhorias que acompanham o desenvolvimento urbano e que aprimoram o cotidiano da sua população.

Desde as origens das olarias até a transformação contemporânea, São Sebastião promove melhorias na qualidade de vida de seus habitantes.O viaduto localizado na junção da DF-001 com a DF-463 e a duplicação de rodovias estratégicas, como a DF-140 e a DF-473, são também pontos importantes, beneficiando diariamente milhares de motoristas.Como local que abrigou as olarias que contribuíram para a construção de Brasília, São Sebastião passa por um período de renovação urbana, com obras essenciais voltadas para mobilidade, saúde e infraestrutura. Uma das principais iniciativas é a construção de um hospital regional, que conta com um investimento de R$ 180 milhões e irá disponibilizar 100 novos leitos.Outro projeto significativo é o viaduto na interseção da DF-001 com a DF-463, que, juntamente com a duplicação de rodovias como a DF-140 e a DF-473, está reformulando o trânsito e beneficiando um grande número de motoristas diariamente. Além disso, intervenções em pavimentação rural e a ampliação do sistema de abastecimento de água também contribuem para reforçar a infraestrutura da cidade.