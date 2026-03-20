Atendimentos ocorrerão em 20 regiões administrativas; confira os endereços e horários.
Os moradores de Brasília que desejam atualizar suas vacinas poderão acessar os serviços em 48 pontos distintos neste sábado (21). Estarão disponíveis atendimentos em 20 regiões administrativas, oferecendo vacinas para todas as idades. A lista completa com os endereços e horários pode ser consultada no site da Secretaria de Saúde (SES-DF).
Os cidadãos poderão se vacinar em qualquer um dos 48 locais, independentemente de onde residem. É recomendado que levem um documento de identidade e a caderneta de vacinação. As equipes de saúde estarão prontas para verificar a situação vacinal de cada indivíduo e sugerir as vacinas necessárias de acordo com a faixa etária. Aqueles que não possuem a caderneta também podem se apresentar.
Serão disponibilizadas vacinas para prevenir doenças como sarampo, tétano, febre amarela, poliomielite e difteria. Na prática, existem imunizantes recomendados desde os bebês até os idosos. Adolescentes e adultos, por exemplo, precisam receber a Tríplice Viral, a vacina contra hepatite B, a dT e a da febre amarela. Crianças, idosos e gestantes têm recomendações adicionais específicas. Crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos, em particular, devem receber duas doses da vacina contra a dengue.
No domingo (22), não haverá atendimento de vacinação no DF. Na segunda-feira (23), mais de cem salas da Secretaria de Saúde estarão disponíveis novamente para serviços.
Os moradores de Brasília que desejam atualizar suas vacinas poderão acessar os serviços em 48 pontos distintos neste sábado (21). Estarão disponíveis atendimentos em 20 regiões administrativas, oferecendo vacinas para todas as idades. A lista completa com os endereços e horários pode ser consultada no site da Secretaria de Saúde (SES-DF).
Os cidadãos poderão se vacinar em qualquer um dos 48 locais, independentemente de onde residem. É recomendado que levem um documento de identidade e a caderneta de vacinação. As equipes de saúde estarão prontas para verificar a situação vacinal de cada indivíduo e sugerir as vacinas necessárias de acordo com a faixa etária. Aqueles que não possuem a caderneta também podem se apresentar.
Serão disponibilizadas vacinas para prevenir doenças como sarampo, tétano, febre amarela, poliomielite e difteria. Na prática, existem imunizantes recomendados desde os bebês até os idosos. Adolescentes e adultos, por exemplo, precisam receber a Tríplice Viral, a vacina contra hepatite B, a dT e a da febre amarela. Crianças, idosos e gestantes têm recomendações adicionais específicas. Crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos, em particular, devem receber duas doses da vacina contra a dengue.
No domingo (22), não haverá atendimento de vacinação no DF. Na segunda-feira (23), mais de cem salas da Secretaria de Saúde estarão disponíveis novamente para serviços.
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