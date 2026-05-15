Iniciativa gratuita já atraiu mais de 800 inscritos na primeira edição; governadora Celina Leão participou do lançamento e prometeu melhorias de infraestruturaO Autódromo Internacional de Brasília ganhou mais um uso esportivo. A partir desta sexta-feira (15), corredores de rua passam a ter acesso gratuito à pista semanalmente, das 5h às 9h. A novidade se soma ao programa já existente para ciclistas e consolida o espaço como um polo de esporte público na capital federal.A adesão superou expectativas logo na estreia: mais de 800 atletas se inscreveram pela plataforma Sympla — canal obrigatório para participação — e compareceram ao evento de lançamento, que contou com a presença da governadora Celina Leão.Celina Leão percorreu a pista e destacou o potencial do local para praticantes de todos os níveis. "Uma área plana, que dá toda a condição, inclusive, para treinamento de alta performance", afirmou. A governadora também aproveitou a ocasião para ouvir demandas dos atletas e anunciou melhorias imediatas."Já me pediram iluminação hoje aqui, e eu já determinei que fizesse. Então, nós vamos iluminar para ficar bem clarinho para que às 5h da manhã o atleta tenha segurança. E aqui merece mesmo um banheiro definitivo", garantiu.Ao falar sobre o papel do esporte na saúde pública, a governadora foi direta: "A porta para sair de tudo isso [doenças mentais] é o esporte."O secretário de Esporte e Lazer do DF em exercício, Mateus Bahia, celebrou o número de participantes e adiantou que a pasta já trabalha para estruturar melhor o local. "É um lugar público que está sendo utilizado, dando vida para isso", disse.Segundo ele, reuniões com a Casa Civil e o BRB já foram iniciadas para organizar a gestão do autódromo e viabilizar as obras de infraestrutura solicitadas pelos esportistas.Segurança é o principal atrativo para corredoresPara quem estreou a pista nesta sexta, o grande diferencial é poder treinar longe do trânsito. O analista de sistemas bancário Pedro Henrique Ferreira, morador de Sobradinho, resumiu a experiência: "Tira a gente do risco de correr entre os automóveis. Aqui é fechado. Tem a parte do estacionamento, que é uma parte segura também para guardar o carro."Ele também elogiou o traçado. "É um percurso interessante, é subida, descida", contou, garantindo que pretende voltar todas as sextas.A abertura para pedestres segue o modelo já adotado para ciclistas, que voltaram ao autódromo após uma demanda reprimida de mais de dez anos da comunidade esportiva. Para esse público, o funcionamento ocorre às terças, quartas e quintas, também das 5h às 9h, com inscrição gratuita pelo Sympla.A inscrição para corredores e ciclistas pode ser feita gratuitamente pelo sympla.