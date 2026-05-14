

O sentimento geral entre os moradores é de alívio. Ao conversar com a comunidade, ficou claro que a demanda não era apenas por estética, mas por segurança e saúde. Como destacado no texto oficial: "Obra boa é aquela que resolve o problema de verdade e melhora a vida das pessoas no dia a dia."



Com a ligação direta com a DF-473, a mobilidade em São Sebastião ganhará um novo fôlego, integrando melhor a região e facilitando o escoamento e o acesso dos moradores aos serviços básicos.



São Sebastião começa a escrever um novo capítulo, com menos poeira e muito mais luz.



Uma espera de anos chegou ao fim para centenas de moradores de São Sebastião-DF. Em um evento marcado pela emoção e pelo compromisso com o contribuinte, foram assinadas as ordens de serviço que garantem mais de 5 km de nova pavimentação e a modernização da iluminação pública em pontos estratégicos da região.No vídeo, Celina Leão destaca uma realidade dura enfrentada por muitos moradores: o pagamento do IPTU sem o retorno em infraestrutura. Enquanto algumas ruas desfrutavam de asfalto, outras logo ao lado como no Setor Bela Vista e Morro da Cruz permaneciam na poeira e no barro."Eles pagam IPTU igualzinho ao vizinho, mas na rua do vizinho tem asfalto e na dele não tem. Isso acabou hoje!", afirmou a governadora Celina Leão durante a apresentação do mapa das obras.A pavimentação não será apenas capa asfáltica. Para garantir que o investimento dure e não se deteriore na primeira chuva, o projeto inclui um sistema de drenagem completo.Prazo para Pavimentação: 6 meses (Setor Bela Vista, Morro da Cruz e ligação com a DF-473).A drenagem é essencial para que o asfalto não estrague e o dinheiro público seja bem aplicado.Se o asfalto exige um tempo maior de engenharia, a iluminação terá resposta imediata. Três bairros serão totalmente contemplados com lâmpadas de LED, trazendo mais segurança para quem precisa transitar à noite: Capão Comprido, Parque dos Ipês e Vila do Boa.A previsão é que a nova iluminação seja finalizada até o dia 30 deste mês, transformando a face dessas comunidades em tempo recorde.