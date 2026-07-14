O vereador Felipe Araújo (MDB) denunciou ter sido agredido por integrantes da comitiva do ex-governador Marconi Perillo (PSDB) durante visita do tucano à Câmara Municipal de Nova Glória, nesta terça-feira (14). O episódio ganhou repercussão após o parlamentar divulgar nas redes sociais um vídeo que registra o momento da confusão.Segundo Felipe Araújo, o tumulto começou quando ele questionou Marconi sobre a paralisação das obras do Colégio Heloísa de Fátima Vargas durante a gestão do ex-governador. "Meu único ato foi fazer um questionamento sobre as obras do Colégio Heloísa de Fátima Vargas, que permaneceram paralisadas por vários anos durante sua gestão, deixando na época os alunos estudando em situações precárias e improvisadas. Em vez de uma resposta, a reação foi de agressão e tentativa de intimidação por parte de integrantes de sua comitiva", declarou o parlamentar.As imagens mostram o momento em que o vereador dirige a pergunta ao ex-governador. Marconi não respondeu ao questionamento. Em seguida, assessores se aproximaram, empurraram Felipe Araújo e o afastaram do tucano. Um dos integrantes da comitiva tomou o microfone das mãos do parlamentar e o arremessou ao chão. Logo após, Marconi entrou em um veículo e deixou o local.Após o episódio, o vereador afirmou que seguirá exercendo o mandato com responsabilidade, fiscalizando e defendendo os interesses da população de Nova Glória sem se intimidar. Até o fechamento desta reportagem, Marconi Perillo e sua assessoria não haviam se manifestado sobre as acusações.