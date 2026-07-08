Coletivos começam a circular nesta quarta-feira (8) em linhas que atendem ao Plano Piloto, Lago Norte, Varjão, Cruzeiro, Sudoeste, Noroeste, Guará e aeroportoO transporte público do Distrito Federal ganhou reforço verde nesta quarta-feira (8) com a entrada em operação de mais 18 ônibus elétricos. Com a incorporação, a frota eletrificada do DF passa a contar com 30 veículos, que circulam de forma compartilhada com ônibus a diesel em 26 linhas da capital.Os novos coletivos são 100% elétricos e contam com ar-condicionado, piso baixo para facilitar o acesso de pessoas com mobilidade reduzida, sistema de câmeras e operação silenciosa.Os veículos atendem às seguintes linhas: 0.103, 0.104, 0.107, 0.110, 0.114, 0.116, 0.136, 0.150, 0.151, 102.6, 104.1, 107.1, 108.3, 108.5, 110.2, 114.1, 115.1, 115.2, 116.2, 116.3, 116.4, 136.5, 136.7, 152.1, 152.5 e 153.2. Os itinerários cobrem trajetos entre a Rodoviária do Plano Piloto e destinos como UnB, Vila Planalto, Setor Noroeste, Octogonal, Cruzeiro, Guará, Varjão, Lago Norte e o Aeroporto Internacional de Brasília.