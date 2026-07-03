A governadora Celina Leão autorizou nesta quinta-feira (2) a contratação de mais de 700 professores para reforçar o quadro da rede pública de ensino do Distrito Federal. O anúncio foi feito após a conclusão das análises técnicas, jurídicas e orçamentárias necessárias para viabilizar as nomeações. A formalização será publicada em edição do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF).Segundo a governadora, a autorização foi resultado de um trabalho conjunto entre as áreas técnica, jurídica e orçamentária do governo, com foco em garantir responsabilidade fiscal sem comprometer os investimentos em educação."Notícia importante, principalmente para quem respeita e sabe a importância da educação pública aqui no Distrito Federal. Nós fizemos um trabalho árduo, um trabalho técnico, por conta do momento que nós estamos vivendo, mas conseguimos todas as liberações, de pareceres jurídicos e do orçamento também. Amanhã, no Diário Oficial, iremos contratar mais de 700 professores", afirmou Celina Leão.A governadora destacou que a medida é fruto do compromisso do GDF com o fortalecimento da educação pública e a valorização dos profissionais da área. "É um trabalho de responsabilidade, mas de compromisso com a nossa educação aqui no Distrito Federal. Estou muito feliz de estar assinando esse Diário Oficial. Quero dar boas-vindas a esses profissionais. Tenho certeza de que já começam a construir uma nova história e a nos ajudar na educação pública aqui no Distrito Federal", acrescentou.A expectativa é que a ampliação do quadro de professores contribua para fortalecer o atendimento nas unidades escolares, garantindo maior suporte pedagógico e melhor capacidade de resposta às demandas da rede pública de ensino do DF.