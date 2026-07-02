O programa "Vozes da Comunidade", recebe nesta sexta-feira, dia 03 de julho, às 10h, o secretário de Esporte e Lazer do Distrito Federal, Renato Junqueira, para uma entrevista especial transmitida ao vivo pelo YouTube e pelas rádios associadas.Durante o encontro, o secretário deve abordar os principais eixos da política esportiva conduzida pela pasta, sob o mote "Esporte como transformação: inclusão, oportunidades e qualidade de vida para a população do DF".Entre os temas centrais da conversa estão o incentivo à prática esportiva, ações voltadas à qualidade de vida e ao lazer da população, investimentos em infraestrutura esportiva, programas de formação de atletas e iniciativas de inclusão social por meio do esporte.A entrevista integra a série de conversas do programa, que tem buscado dar voz a gestores públicos e discutir políticas que impactam diretamente o dia a dia dos moradores do Distrito Federal. A transmissão é gratuita e pode ser acompanhada por qualquer pessoa interessada no tema, diretamente pelo canal do YouTube associado ao programa. Várias rádios comunitárias também reproduzem o programa.