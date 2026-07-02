O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF) lançou nesta quarta-feira (1º) uma nova publicação mensal chamada IgesDF em Evidência, com o objetivo de tornar a prestação de contas da instituição mais acessível à população. O material apresenta, em linguagem simples, com gráficos e infográficos, os principais indicadores, investimentos e resultados do Instituto, permitindo que qualquer cidadão compreenda como os recursos públicos são aplicados e quais serviços são entregues à comunidade.As informações compiladas na publicação já eram encaminhadas mensalmente à Secretaria de Saúde do DF, conforme previsto no Contrato de Gestão. A novidade é o formato didático, que substitui relatórios técnicos por textos objetivos e recursos visuais que facilitam a compreensão por parte do público geral.O IgesDF em Evidência busca responder às principais dúvidas da população sobre o funcionamento do Instituto: quanto é investido, como os recursos são aplicados, quantos procedimentos e atendimentos foram realizados, como está a satisfação dos usuários e quais resultados estão sendo alcançados. O documento reúne ainda dados sobre custos operacionais, despesas, indicadores de desempenho, ouvidoria, ensino, pesquisa e inovação.A presidente do IgesDF, Eliane Abreu, destacou o valor da iniciativa para a relação entre a instituição e a sociedade. "A transparência deixa de ser uma obrigação quando passa a ser um valor. Precisamos traduzir para o cidadão aquilo que fazemos todos os dias. Produzimos muitas informações, mas elas precisam chegar às pessoas de forma clara, para que entendam o papel do Instituto na saúde pública. Em meio a uma avalanche de dados, a população precisa de informação qualificada, acessível e confiável", afirmou.O gerente-geral Estratégico de Planejamento, Orçamento e Auditoria de Faturamento do IgesDF, Túlio Araújo, ressaltou o que a publicação representa para a transparência institucional. "Mais do que números, os indicadores mostram os nossos desafios diários e o trabalho das equipes para responder às necessidades da população. A transparência desses dados permite acompanhar as estratégias adotadas pelo IgesDF para fortalecer a assistência e entregar cada vez mais qualidade no cuidado aos pacientes", disse.Durante o lançamento, representantes dos órgãos de controle elogiaram a iniciativa. O Controlador-Geral do DF, Daniel Lima, apontou que os resultados do Instituto refletem uma gestão orientada por planejamento e responsabilidade. "O cumprimento das metas do contrato de gestão, a implantação de soluções como as teleconsultas e o planejamento das compras de medicamentos com base em dados e histórico de consumo refletem uma gestão mais eficiente, inovadora e comprometida com a população", afirmou.A promotora de Justiça da 3ª Promotoria de Defesa da Saúde do DF, Hiza Carpina Lima, enfatizou que a transparência vai além da divulgação de resultados. "Os números precisam contar histórias. É importante mostrar não apenas o resultado alcançado, mas também os desafios enfrentados para alcançá-lo. É isso que permite à sociedade compreender melhor a realidade da assistência e reconhecer o esforço de quem trabalha diariamente para oferecer um atendimento de qualidade", frisou.O presidente da Comissão de Acompanhamento e Avaliação do Contrato de Gestão do IgesDF (CAC-IgesDF), Luiz Roberto Domingues, destacou o impacto da iniciativa no controle social. "O grande mérito dessa iniciativa é colocar os números em evidência. Quando a sociedade conhece os dados, entende melhor o contexto, os desafios e os resultados da gestão. Informação acessível fortalece a confiança e qualifica o debate sobre a saúde pública", avaliou.O IgesDF em Evidência está disponível para consulta no Portal da Transparência do Instituto. Além da versão resumida, a página também disponibiliza a Prestação de Contas completa, conforme previsto no Contrato de Gestão.