A Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal (Sedes-DF) está presente na edição do programa GDF na Sua Porta em São Sebastião, iniciada nesta terça-feira (30). O programa itinerante reúne serviços de diversas secretarias em um único local e funciona diariamente das 9h às 16h até sexta-feira (3/7), na praça da Administração Regional de São Sebastião, na Avenida Comercial.Durante toda a semana, a população será atendida por ordem de chegada no posto do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Móvel, com distribuição de senhas para organização do fluxo. A pasta oferece orientações e atendimentos relacionados ao Cartão Prato Cheio, Bolsa Família, benefícios eventuais como auxílios-natalidade, por morte ou vulnerabilidade, Carteira do Idoso, Tarifa Social de Energia e Benefício de Prestação Continuada (BPC). Os moradores também podem solicitar isenção de taxa para emissão de segunda via da Carteira de Identidade e agendar a atualização do Cadastro Único.Quem já participa de programas e serviços socioassistenciais pode aproveitar a presença do Cras Móvel para tirar dúvidas, realizar agendamentos e solicitar abertura de prontuários.O GDF na Sua Porta reúne, em um mesmo espaço, serviços públicos itinerantes nas áreas de saúde, cadastro social, atendimentos do Na Hora, Defensoria Pública, delegacia móvel e outras ações consideradas essenciais. Os gabinetes móveis permanecem por alguns dias em cada região administrativa visitada, respondendo às demandas levantadas previamente pelas comunidades.A secretária de Desenvolvimento Social, Giselle Ferreira, destacou o alcance da iniciativa. "A Sedes esteve presente em todas as nove edições do GDF na Sua Porta, realizando mais de 3,1 mil atendimentos. Essa iniciativa fortalece o acesso da população aos serviços públicos ao reunir, em um só local, diferentes políticas e órgãos do Governo do Distrito Federal. Nesta semana, estamos em São Sebastião, oferecendo um atendimento qualificado, humanizado e acolhedor às famílias da região", afirmou.