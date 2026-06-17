A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), classificou como muito positivo seu desempenho na primeira pesquisa eleitoral divulgada pelo Correio Braziliense para a disputa ao Governo do Distrito Federal em 2026. A declaração foi feita nesta quarta-feira (17/6), após a abertura do 7º Lide Summit Brasília, realizado no Brasília Palace Hotel.Para a governadora, o resultado reflete as ações adotadas pela atual gestão diante dos obstáculos encontrados ao assumir o Executivo local, entre eles um déficit financeiro de quase R$ 5 bilhões e uma crise no Banco de Brasília (BRB). "Eu avalio a notícia de uma forma muito positiva, até porque eu peguei o GDF com dois grandes desafios", afirmou, acrescentando que deu solução a ambos os problemas por meio de corte de gastos e uso eficiente dos recursos públicos.Questionada sobre o crescimento nas pesquisas de outros candidatos, como o ex-governador José Roberto Arruda, Celina foi direta. "O que tenho a dizer é que estou em primeiro lugar", disse.A chefe do Buriti também defendeu sua capacidade de gestão como diferencial para o eleitorado. Segundo ela, em menos de 60 dias de governo foi possível reorganizar as finanças e ampliar os atendimentos em áreas prioritárias, sobretudo na saúde.Na área da saúde, Celina destacou que optou por tornar transparente a extensão da fila de espera na rede pública, herdada da gestão anterior. "Eu abri uma fila de 32 mil pessoas em espera. Mas eu já contratei 20 mil", declarou, reforçando que reconhece o problema e tem agido para enfrentá-lo.A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), lidera as intenções de voto para o Governo do DF nas eleições de 2026, segundo a primeira rodada da pesquisa Correio/OPINIÃO Inteligência Política. No cenário estimulado, quando os nomes dos pré-candidatos são apresentados ao entrevistado, ela registra 27,8% das preferências.O ex-governador José Roberto Arruda (PSD) aparece na segunda posição, com 23,5%, configurando um empate técnico com Celina dentro da margem de erro de 3,4 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. Os dois juntos concentram mais da metade das intenções de voto no campo da direita, evidenciando uma disputa acirrada pelo mesmo eleitorado.Na terceira colocação está o ex-deputado distrital e ex-presidente do Iphan Leandro Grass (PT), com 9,2%. O senador Izalci Lucas (PL-DF), que estuda lançar candidatura ao Buriti mesmo sem respaldo oficial da direção regional do partido, vem a seguir com 4,9%. O ex-senador José Antônio Reguffe (Solidariedade), que ainda não definiu se vai concorrer nem a qual cargo, soma 3,5%, e a deputada distrital Paula Belmonte (PSDB) aparece com 2,9%.Entre os demais pré-candidatos, Ricardo Cappelli (PSB), ex-presidente da ABDI e ex-interventor da Segurança Pública após os atos de 8 de janeiro, registra 1,7%. A professora Samara Mineiro, lançada pelo partido Unidade Popular pelo Socialismo, tem 1,5%. Kiko Caputo (Novo), ex-presidente da OAB-DF, aparece com 0,5%. Outros 16,7% disseram que não votariam em nenhum dos candidatos ou optariam pelo voto branco ou nulo, e 7,7% não souberam responder.O levantamento abrangeu as 33 regiões administrativas do Distrito Federal e foi realizado de forma presencial entre os dias 11 e 15 de junho. O registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tem o número DF-08746/2026.Na pesquisa espontânea, em que o entrevistado cita livremente o nome de sua preferência sem receber qualquer estímulo, Celina Leão também ocupa o primeiro lugar, com 14% das menções. Arruda aparece em segundo, com 9,3%, seguido por Leandro Grass (4,9%), Izalci Lucas (1,3%) e Paula Belmonte (1,1%). O ex-governador Ibaneis Rocha (MDB), impedido de concorrer a um terceiro mandato consecutivo, é citado por 1% dos entrevistados.O cenário espontâneo, no entanto, ainda é marcado pela indefinição do eleitorado: 22,6% disseram não querer votar em ninguém ou optar pelo voto em branco ou nulo, e 43% não souberam indicar um nome.