Sob o tema "Cuidar de quem cuida da cidade", evento do programa GDF Delas reuniu serviços médicos, assistência jurídica e qualificação profissional para trabalhadoras da Centcoop-DFBrasília (DF), 18 de junho de 2026 — Vacinação, corte de cabelo, atendimento jurídico e oficinas de artesanato num mesmo lugar: foi com essa estrutura que o Governo do Distrito Federal recebeu nesta quinta-feira (18) dezenas de mulheres catadoras de materiais recicláveis na Central das Cooperativas de Trabalho (Centcoop-DF), no Pátio Ferroviário de Brasília. A ação integra o programa GDF Delas e teve como fio condutor o tema "Cuidar de quem cuida da cidade".A governadora Celina Leão participou do evento e defendeu o reconhecimento dessas trabalhadoras como protagonistas da sustentabilidade urbana. "É uma categoria muito sofrida. A maioria são mulheres, e a gente faz uma ação aqui de beleza, de vacinação, de saúde e de cuidado", afirmou. Ela também sinalizou a intenção de ceder a um grupo de catadoras a gestão de um projeto piloto de coleta seletiva em uma região administrativa do DF. "Nunca nos deram uma oportunidade. Vamos criar uma", declarou.Para muitas participantes, o evento representou uma pausa incomum numa jornada de trabalho exigente. A catadora Genilda Alves da Silva, de 54 anos, moradora da Estrutural, resumiu o clima do dia com animação. "Estou achando maravilhoso. Vou comer, vou brincar, como se eu fosse uma adolescente", disse, enquanto escolhia entre os serviços do estande de beleza.Já Maria Albertina, 58 anos, moradora do Recanto das Emas, aproveitou para tomar vacinas, participar das oficinas e reencontrar amigas. "A gente merece um dia de descanso, de relaxamento, dia de ficar bonita. Tem que acontecer mais vezes", pediu.Maria de Fátima Alves, 46, priorizou a saúde logo pela manhã. "Tomei duas vacinas aqui e estou achando ótimo", contou a moradora da Estrutural, antes de encaminhar os passos ao espaço de cuidados capilares.A ação contou com a participação de diversas secretarias e instituições. A Secretaria de Saúde montou estrutura para multivacinação, atendimento odontológico com entrega de kits e orientação para o método contraceptivo Implanon. A Defensoria Pública do DF levou sua unidade móvel para atender demandas de família, como pensão alimentícia, guarda, divórcio e investigação de paternidade, além de emitir certidões.Na área da estética, o Senac ofereceu serviços de corte e penteado. O Senar conduziu oficinas de artesanato. A Novacap distribuiu mudas de flores, e a Secretaria de Cultura levou o programa Mala do Livro ao espaço. A Polícia Militar (PMDF) também esteve presente na ação.A programação incluiu ainda uma roda de conversa conduzida pelo coordenador do programa Realize, Denis Reis, com o tema "Acredite em Você e Realize", seguida de aulão de ginástica coordenado pelo professor Iran Moreira, do grupo cultural Azulin.