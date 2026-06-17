Em coletiva de imprensa, Celina Leão apresentou um balanço de sua atuação à frente do Governo do Distrito Federal (GDF), com foco nas ações voltadas para a saúde pública e a estabilização financeira. A gestora enfatizou que sua principal marca é a capacidade de enfrentar e resolver os problemas do Estado.Na área da saúde, a governadora em exercício destacou o enfrentamento de uma fila de 33 mil cirurgias que estavam em espera. De acordo com ela, 20 mil desses procedimentos já foram contratados pelo governo. "Eu tenho o problema, mas eu sei enfrentá-lo, e eu acho que é isso que eu entrego todo dia", afirmou.Celina também detalhou que assumiu o GDF diante de dois grandes desafios econômicos: um déficit financeiro de quase 5 bilhões de reais e um problema considerado muito grave envolvendo o Banco de Brasília (BRB). Ela garantiu ter dado solução para essas questões por meio do corte de gastos e do uso eficiente dos recursos.O foco das medidas de reestruturação, segundo a gestora, é ampliar o atendimento em áreas prioritárias que atendem à demanda direta da população. Ela ressaltou que os cidadãos estão principalmente preocupados com a real condição dos governantes de organizar a máquina pública.Para concluir, Celina Leão pontuou que os resultados de suas ações puderam ser vistos de forma rápida pela população. "Eu acho que em menos de 60 dias eu mostro isso, que eu resolvi o problema do BRB, estou resolvendo os problemas das finanças públicas e estou entregando muito mais na área da saúde", declarou.