O presidente do Republicanos no Distrito Federal, Joaquim Mauro Silva, reafirmou que o advogado Gustavo Rocha permanece como pré-candidato a vice-governador na chapa de Celina Leão (PP) para as eleições de 2026.As especulações surgiram em meio à possível desistência de Michelle Bolsonaro de concorrer ao Senado, o que teria aberto espaço para negociações sobre a composição da chapa. Celina, porém, negou que a ex-primeira-dama tenha saído da disputa.A vaga do Republicanos na composição foi resultado de um acordo firmado ainda durante o governo de Ibaneis Rocha (MDB).Nos últimos dias, Gustavo Rocha intensificou sua presença ao lado de Celina em eventos públicos, reforçando publicamente sua posição como integrante da aliança governista e sinalizando a consolidação de sua pré-candidatura para o pleito do ano que vem.