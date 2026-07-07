As férias escolares começaram com agenda cultural intensa no Distrito Federal. Ao longo da primeira semana de julho, museus, memoriais, bibliotecas e centros culturais promovem exposições, oficinas, aulas, espetáculos e atividades recreativas para públicos de diferentes idades, oferecendo opções de lazer para quem permanece na capital durante o recesso.Na Biblioteca Nacional de Brasília, a programação inclui a abertura do projeto "Os Melhores do Mundo – Circuito 30 Anos – Especial Brasília", na próxima quarta-feira (8), na área externa do espaço. Até 31 de julho, o segundo andar do equipamento recebe a exposição "Sertões". No Centro Cultural Três Poderes, os visitantes podem acessar a exposição de longa duração sobre Tancredo Neves, no Panteão da Pátria, além da mostra permanente do Espaço Lúcio Costa, que apresenta a maquete do Plano Piloto, maquete tátil e croquis do urbanista.O Espaço Oscar Niemeyer exibe a exposição "Niemeyer por Niemeyer – Kadu Niemeyer", e o Museu da Cidade segue com sua mostra permanente. O Memorial dos Povos Indígenas integra a programação com a exposição "Conexões Ancestrais" e a mostra "BDW 26 – Brasília Design Week", em cartaz até 12 de julho.No Museu de Arte de Brasília (MAB), o público encontrará a exposição de longa duração do acervo da instituição, além das mostras "Marés e Respiro", de Ingrid Haubrich, "Rejuntes Afetivos", de Isabel Becker, e "Demãos Bordadas", da GPS Foundation, inaugurada no último dia 3.O Espaço Cultural Renato Russo oferece agenda voltada à formação artística e à inclusão social. Na terça (8) e na quarta-feira (9), o público pode visitar exposições de artes visuais, participar de oficinas de cenografia e acompanhar aulas de dança, teatro para pessoas com mais de 60 anos, percussão e canto coral.Em Planaltina, o complexo cultural da região também entra no roteiro das férias com aulas de balé, oficina de dança, ensaios artísticos e o curso de teatro Cumbucagem, ampliando a oferta cultural fora do Plano Piloto.