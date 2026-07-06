O setor de comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas consolidou-se como o segundo maior empregador do Distrito Federal no período analisado pelo boletim Trabalho no Comércio do Distrito Federal 2024. O relatório é elaborado pelo Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal (IPEDF) em parceria com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) e examina a evolução da ocupação no setor entre 2011 e 2024, com indicadores que abrangem remuneração, jornada de trabalho, formas de inserção e cobertura previdenciária.Em 2024, o comércio reunia 218 mil trabalhadores, o equivalente a 16,2% da população ocupada do DF. Ao longo dos 14 anos analisados, a participação do setor na estrutura ocupacional recuou de 18,5% para 16,2%, enquanto o número total de pessoas ocupadas no Distrito Federal cresceu 11,6%. No mesmo período, o comércio registrou redução de 2,7% no contingente de ocupados, em um contexto marcado pela Reforma Trabalhista, pela pandemia de Covid-19 e por mudanças nos hábitos de consumo e no comportamento social.O estudo também identifica transformações na composição interna do setor. O comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo, incluindo supermercados, hipermercados, comércio ambulante e feiras, ampliou sua participação na ocupação do segmento, passando de 33,5% para 37,6% entre 2011 e 2024. O comércio e reparação de veículos automotores e combustíveis também aumentou sua fatia, de 16,5% para 19,3%.Em sentido contrário, houve redução na participação dos segmentos de tecidos, vestuário, calçados e artigos de viagem, do comércio de produtos farmacêuticos, médicos, cosméticos e perfumaria e do conjunto de outras atividades comerciais, indicando uma reconfiguração do perfil de consumo e da dinâmica de empregabilidade no setor ao longo do período analisado.