A vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão, comandou um expressivo ato público na região administrativa de Santa Maria para consolidar seu projeto político. Diante de uma multidão de apoiadores munidos de bandeiras e cartazes com o slogan "Tô com a Leoa", a líder política discursou sobre os rumos de sua plataforma para o DF, traçando um paralelo direto com a história e o modelo de gestão do ex-governador Joaquim Roriz.O resgate do legado de RorizDurante o pronunciamento no palco principal, Celina destacou a forte conexão emocional e administrativa que mantém com a memória de Roriz, lembrando a habilidade do antigo gestor em mobilizar a população e focar nas demandas das parcelas mais vulneráveis da sociedade."Hoje eu me lembrei muito do governador Roriz. Porque ele trazia algo que era magnético. Ele trazia esperança pra quem mais precisa, trazia na força do seu braço a vontade de fazer Brasília crescer", afirmou a pré-candidata, sendo fortemente aplaudida pelo público presente.Pilares de governo e inclusão socialA tônica do discurso também foi pautada pelos valores que devem sustentar suas ações futuras na esfera pública. Celina enfatizou que a gestão do Estado exige determinação e um posicionamento firme em defesa dos direitos dos cidadãos."Nós vamos governar com justiça. Nós vamos governar com força. Mas nós vamos governar com coragem", declarou a política, indicando o tom que pretende adotar nos próximos meses.A pré-candidata fez questão de elencar os grupos prioritários de suas políticas sociais, ressaltando o cuidado com as minorias e com aqueles que mais necessitam do amparo do poder público. Em sua fala, ela garantiu que o foco total do projeto está na transformação social."Nós mudamos a vida de quem mais precisa. Nós cuidamos das mulheres, dos órfãos, dos autistas, das pessoas com deficiência", enumerou Celina, que na sequência desceu do palco para interagir, tirar fotos e abraçar os moradores e lideranças locais da cidade.Conexão e continuidadeO encontro em Santa Maria foi encerrado em clima de festa, com chuva de confetes azuis e forte engajamento da militância. Em sua convocação final, Celina pediu união aos apoiadores e garantiu o ritmo acelerado de entregas para as regiões administrativas."Porque Brasília não vai parar! As nossas cidades não vão parar. A partir de hoje, nós estamos conectados. Nós estamos em um projeto", concluiu a pré-candidata, sinalizando que a agenda de mobilização deve avançar para outras cidades do Distrito Federal.