A Novacap segue desempenhando papel estratégico na execução do programa GDF na Sua Porta, promovendo melhorias estruturais em diversas regiões administrativas do Distrito Federal. Por meio da Diretoria de Obras, a companhia já executou e prepara novas intervenções que somam R$ 73.964.479,40 em investimentos.Criado pela governadora Celina Leão para aproximar o Governo do Distrito Federal da população, o programa reúne diversos órgãos em ações integradas que levam serviços, obras e atendimento direto às comunidades, permitindo identificar demandas prioritárias e acelerar soluções para problemas que afetam o cotidiano dos moradores.No Itapoã, primeira cidade a receber o programa, a companhia concluiu a construção de um campo de grama sintética no Itapoã Parque. No Paranoá, a Novacap recupera a Ponte Sobradinho dos Melos, antiga demanda da comunidade, e já iniciou a construção da Feira Permanente da cidade, que se aproxima de 10% de execução.No Riacho Fundo II, os serviços incluem a reforma das calçadas do Caub I e II. Em Samambaia, as equipes atuam na reforma e construção de calçadas, na reposição e instalação de meios fios, além da recuperação e desobstrução de bocas de lobo. Na 26 de Setembro, está em andamento a implantação de uma quadra poliesportiva. O estudante Matias Correia, de 19 anos, morador da região, celebrou a novidade. "Essa quadra vai mudar os nossos finais de tarde, porque vamos chegar da escola, do estágio e poder bater uma bolinha. Vai ser bom demais!", afirmou.Em Ceilândia, as ações contemplam retornos e acessos exclusivos, pavimentação de vias e estacionamentos, recuperação de rotatórias, obras de drenagem, reforma de calçadas e ciclovias, recuperação de erosões, manutenção de bocas de lobo, implantação de meios fios e recuperação de calçadas em pedras portuguesas. Em Planaltina, estão previstas obras de implantação e reforma de calçadas, recuperação da drenagem pluvial, contenção de erosão no acesso a uma ponte e recapeamento asfáltico, além da construção de um campo de grama sintética com cerca de 3 mil metros quadrados. No Arapoanga, dentro da edição de Planaltina, os serviços incluem recuperação da drenagem pluvial e reforma das calçadas da Avenida Erasmo de Castro.No Plano Piloto, a atuação da Novacap será uma das mais abrangentes do programa, com reparos asfálticos em cerca de 30 quilômetros de vias internas e recapeamento de mais de sete quilômetros com fresagem. As equipes também aplicarão aproximadamente 1.100 toneladas de massa asfáltica em consertos de buracos, reformarão 41 mil metros quadrados de calçadas, equivalentes a 21 quilômetros de passeios públicos, e executarão melhorias na drenagem urbana, incluindo desobstrução de cerca de 10 quilômetros de rede e manutenção de aproximadamente 300 bocas de lobo.O diretor presidente da Novacap, Fernando Leite, avaliou o significado do programa. "O GDF na Sua Porta representa uma nova forma de fazer gestão pública: mais próxima das pessoas e mais eficiente na entrega de resultados", disse. O diretor de Obras da companhia, André Vaz, destacou a diversidade das intervenções como prova da capacidade técnica da Novacap. "Nosso compromisso é entregar intervenções que atendam às necessidades das regiões administrativas e contribuam para o desenvolvimento urbano e a melhoria da qualidade de vida da população", afirmou.Em Ceilândia, a auxiliar administrativa Maria de Fátima Oliveira relatou os efeitos das obras de drenagem perto de sua casa. "Quando chovia forte, a água acumulava na rua e chegava perto das calçadas. Era difícil passar a pé e até de carro. Depois que a Novacap fez a recuperação das bocas de lobo e melhorou a drenagem, a situação mudou bastante. Hoje a água escoa melhor e a gente se sente mais seguro", contou.