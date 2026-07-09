Produtores rurais do Distrito Federal podem solicitar serviços mecanizados gratuitos em suas propriedades por meio do programa Porteira para Dentro. As intervenções têm como objetivo reduzir processos erosivos, melhorar as condições de acesso interno e aumentar a eficiência das atividades agropecuárias no campo.Entre os serviços disponíveis estão a construção de bacias para contenção de águas pluviais, a instalação de ondulações viárias, conhecidas como "peito de pomba", a construção e manutenção de canais de drenagem, a recuperação de bacias já existentes e a manutenção de estradas internas das propriedades rurais. O atendimento está condicionado ao cumprimento dos critérios estabelecidos pela norma do programa.Para executar as tarefas, o programa dispõe de retroescavadeira, motoniveladoras, miniescavadeira, caminhão-pipa e caminhão basculante.O processo de solicitação começa com a procura ao Conselho Regional de Desenvolvimento Rural da respectiva região. Após o registro formal do pedido, a demanda é encaminhada ao órgão competente e submetida à vistoria de uma equipe técnica, que avalia a necessidade e a viabilidade do atendimento. Com a validação aprovada, o serviço é incluído na programação e executado conforme a disponibilidade operacional das equipes.