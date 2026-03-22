



A Prefeitura já paga para escritórios fazerem a defesa judicial e fez uma nova contratação para a demanda específica. O escritório contratado foi NILO & ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJ sob nº 22.964.948/0001-08.

A Prefeitura de Formosa contratou mais um escritório de advocacia. Dessa vez o pagamento vai ser sobre o resultado recebido, “sem custos”. Além desse novo contrato mediante inexigibilidade de licitação, a Prefeitura dispõe da Procuradoria Municipal e de escritórios advocatícios contratados desde que a prefeita Simone Ribeiro (UB) assumiu.A assinatura do parecer jurídico foi assinado pela Subprocuradora Geral do município. O valor total do contrato é 20% (vinte por cento) do resultado recebido, sem outros custos.O escritório de advocacia foi contratado para a prestação de serviços jurídicos técnicos especializados, em levantamento, auditoria, análise técnica e apuração dos valores de imposto de renda retido na fonte (IRRF) que deixaram de ser tempestivamente retidos pelo Município.