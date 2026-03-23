A vice-governadora Celina Leão, prestes a assumir o GDF em poucos dias, tem se empenhado em diversas áreas e na relação do Governo com a população como um todo. Entretanto, um foco específico tem atraído a atenção dos analistas políticos: a assistência à população idosa.Nos últimos meses, Celina Leão tem estado presente em grandes eventos voltados para os idosos de todo o Distrito Federal.A sua comunicação com os líderes das associações e instituições que atendem a pessoa idosa tem sido realizada de maneira precisa e eficaz.Isso tem impactado positivamente a percepção dos idosos, que sentem que Celina demonstra um forte compromisso com a questão da pessoa idosa.A governadora, através de sua Assessoria 60+, tem realizado visitas a várias entidades em todo o DF, realizando levantamentos, pesquisas e, acima de tudo, vivendo a realidade de quem lida com a pessoa idosa no dia a dia.Celina Leão tem participado de grandes reuniões, algo inédito entre seus adversários políticos nesta eleição, o que lhe rendeu o título de “Madrinha dos Idosos”.Questões como a criação da Secretaria da Pessoa Idosa; a instituição do Conselho Tutelar de Defesa da Pessoa Idosa; a fundação do Primeiro Hospital Geriátrico do País no DF, bem como as construções e reformas dos CCIs (Centro de Convivência dos Idosos), têm sido compromissos firmados por Celina nas diversas reuniões e visitas realizadas pela governadora e sua equipe 60+.Um governo que cuida da pessoa idosa é, sem dúvida, um governo que terá sucesso, pois os idosos exigem uma atenção especial e um verdadeiro compromisso com suas demandas.O cuidado e a atenção que Celina Leão tem demonstrado com as lideranças que trabalham e cuidam dos idosos tornaram-se um consenso entre essas pessoas, que agora se sentem com uma madrinha genuína.O nosso DF foi o pioneiro na criação do primeiro Estatuto do Idoso no Brasil em 1997; agora, com o que estamos testemunhando, se tornará a unidade da Federação com as melhores políticas públicas voltadas para a pessoa idosa.