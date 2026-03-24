Em um período de sete anos, o governo forneceu 7.968 apartamentos no Itapoã Parque. A criação de um complexo viário, uma rodoviária, além de melhorias na pavimentação, na educação e em equipamentos sociais, contribui para elevar a qualidade de vida dos habitantes dessa região administrativa.
Originado de uma ocupação urbana no final dos anos 1990, Itapoã está passando por um profundo processo de reorganização que reformulou sua infraestrutura e os serviços públicos disponíveis. Dentre as intervenções mais significativas está o Complexo Viário Saída Leste, que conecta a DF-250 à DF-015, beneficiando aproximadamente 60 mil motoristas. Além disso, a construção da rodoviária local atende a mais de 30 mil residentes, melhorando o acesso ao transporte público. As obras de pavimentação e drenagem eliminaram problemas de alagamentos e poeira em ruas urbanas, firmando a urbanização da área.
O desenvolvimento da infraestrutura foi acompanhado pelo aumento de equipamentos públicos. A abertura do Centro de Ensino 502, com um investimento superior a R$ 9 milhões, ampliou as oportunidades educacionais, enquanto o novo Cras reforçou o atendimento social para milhares de famílias. O bairro planejado Itapoã Parque solidificou a expansão habitacional com uma infraestrutura abrangente. Com projetos que abrangem mobilidade, educação e habitação, o Itapoã se estabelece como um dos principais motores do crescimento urbano no Distrito Federal.
Originado de uma ocupação urbana no final dos anos 1990, Itapoã está passando por um profundo processo de reorganização que reformulou sua infraestrutura e os serviços públicos disponíveis. Dentre as intervenções mais significativas está o Complexo Viário Saída Leste, que conecta a DF-250 à DF-015, beneficiando aproximadamente 60 mil motoristas. Além disso, a construção da rodoviária local atende a mais de 30 mil residentes, melhorando o acesso ao transporte público. As obras de pavimentação e drenagem eliminaram problemas de alagamentos e poeira em ruas urbanas, firmando a urbanização da área.
O desenvolvimento da infraestrutura foi acompanhado pelo aumento de equipamentos públicos. A abertura do Centro de Ensino 502, com um investimento superior a R$ 9 milhões, ampliou as oportunidades educacionais, enquanto o novo Cras reforçou o atendimento social para milhares de famílias. O bairro planejado Itapoã Parque solidificou a expansão habitacional com uma infraestrutura abrangente. Com projetos que abrangem mobilidade, educação e habitação, o Itapoã se estabelece como um dos principais motores do crescimento urbano no Distrito Federal.
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