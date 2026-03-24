Em um período de sete anos, o governo forneceu 7.968 apartamentos no Itapoã Parque. A criação de um complexo viário, uma rodoviária, além de melhorias na pavimentação, na educação e em equipamentos sociais, contribui para elevar a qualidade de vida dos habitantes dessa região administrativa.Originado de uma ocupação urbana no final dos anos 1990, Itapoã está passando por um profundo processo de reorganização que reformulou sua infraestrutura e os serviços públicos disponíveis. Dentre as intervenções mais significativas está o Complexo Viário Saída Leste, que conecta a DF-250 à DF-015, beneficiando aproximadamente 60 mil motoristas. Além disso, a construção da rodoviária local atende a mais de 30 mil residentes, melhorando o acesso ao transporte público. As obras de pavimentação e drenagem eliminaram problemas de alagamentos e poeira em ruas urbanas, firmando a urbanização da área.O desenvolvimento da infraestrutura foi acompanhado pelo aumento de equipamentos públicos. A abertura do Centro de Ensino 502, com um investimento superior a R$ 9 milhões, ampliou as oportunidades educacionais, enquanto o novo Cras reforçou o atendimento social para milhares de famílias. O bairro planejado Itapoã Parque solidificou a expansão habitacional com uma infraestrutura abrangente. Com projetos que abrangem mobilidade, educação e habitação, o Itapoã se estabelece como um dos principais motores do crescimento urbano no Distrito Federal.