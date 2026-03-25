Os visitantes que viajaram de outros estados brasileiros e do exterior para assistir à segunda etapa do Campeonato Mundial de Motovelocidade (MotoGP), realizada de 20 a 22 de março em Goiânia, apresentaram um gasto médio de R$ 6.856,28. Esses dados foram divulgados nesta terça-feira (24/3).Esse montante resulta da soma dos R$ 2.703,40 de gastos médios no evento e dos R$ 4.152,88 em despesas durante a estadia na cidade. A pesquisa foi conduzida pelo Observatório de Turismo de Goiás, em colaboração com o Observatório de Turismo de Goiânia (GoiâniaTur), MotoSport, Secretaria-Geral de Governo (SGG), Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).A pesquisa também revelou que a média de permanência dos turistas em Goiânia foi de quatro noites, o que indica um gasto diário de R$ 1.038,22. Esse número representa o valor médio gasto por dia pelos visitantes, incluindo despesas com hospedagem, alimentação, transporte, entretenimento, compras e outros serviços durante a estadia.Roberto Naves, presidente da Goiás Turismo, destaca a relevância do evento para a economia local e a visibilidade do Estado no cenário internacional.Sobre os turistas internacionais, a pesquisa revelou que a maioria veio da Espanha e da Argentina (18,5% cada), seguidos por Colômbia, Inglaterra e França (7,4% cada). No âmbito nacional, após Goiás, destacam-se os turistas de São Paulo (22,5%), Minas Gerais (5,8%), Paraná (5,6%), Santa Catarina e o Distrito Federal (4,1% cada).O levantamento indica um elevado nível de fidelização dos participantes, com 74,77% afirmando que compareceram aos três dias de programação. Além disso, 76% expressaram a intenção de voltar ao MotoGP em 2027. Em uma escala de 1 a 5, a nota média do evento foi de 4,07, e a da cidade, de 4,26.A pesquisa sobre o perfil e satisfação dos participantes do MotoGP Goiânia 2026 foi realizada pela Goiás Turismo, com a colaboração de dez entidades municipais e estaduais. Ao todo, 273 pesquisadores estiveram envolvidos na operação, organizados em equipes ligadas à Goiás Turismo, GoiâniaTur e Probem/OVG.A coleta de informações aconteceu ao longo de seis dias, entre os dias 17 e 22, utilizando dois métodos: questionários presenciais e formulários digitais. No total, 917 pessoas participaram da pesquisa.As coletas presenciais foram feitas em 16 locais estratégicos, incluindo a área interna do Autódromo Internacional de Goiânia Ayrton Senna (Fan Zone e setores A, B, C, D, E e F), bem como em Centros de Apoio ao Turista (CATs) situados em locais de grande movimentação, como o aeroporto, rodoviária, shoppings e áreas de estacionamento nas proximidades do evento.