A cidade está passando por intervenções nas principais vias, em equipamentos públicos e em infraestrutura, como drenagem e ciclovias, beneficiando aproximadamente 50 mil habitantes.Um dos distritos mais antigos do Distrito Federal, Paranoá se encontra em um processo de valorização urbana, que envolve a modernização das vias, a ampliação de serviços e o fortalecimento de equipamentos públicos. A reestruturação da avenida principal, que inclui ciclovia, acessibilidade e iluminação, juntamente com o complexo viário da Saída Leste, reorganizou o fluxo de tráfego, beneficiando uma grande quantidade de motoristas. As obras de drenagem também diminuíram os problemas históricos de alagamentos, aumentando a segurança para a população durante a estação chuvosa.Os investimentos abrangem áreas sociais fundamentais. A cidade agora conta com um Centro de Educação Profissional, creches rurais inovadoras e um campo de futebol sintético comunitário, além da construção em andamento do Centro Olímpico e Paralímpico. O restaurante comunitário foi modernizado, aumentando a capacidade de refeições e contribuindo para a segurança alimentar. Com intervenções voltadas para mobilidade, educação e lazer, Paranoá apresenta avanços que acompanham o crescimento de sua população.