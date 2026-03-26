Neste ano, a vacina é do tipo trivalente, oferecendo proteção contra as variantes Influenza A/Missouri/11/2025 (H1N1) pdm09, Influenza A/Singapore/GP20238/2024 (H3N2) e Influenza B/Austria/1359417/2021 (B/linhagem Victoria).

Mais de um milhão de cidadãos precisam receber a vacina no Distrito Federal. Veja a lista completa de onde se vacinar.A partir desta quarta-feira (25), começou a imunização contra a gripe (influenza) no Distrito Federal. A Secretaria de Saúde (SES-DF) está oferecendo mais de cem salas de vacinação para atender a população. Confira abaixo os endereços onde você pode encontrar a vacina.Seguindo as diretrizes do Ministério da Saúde, a vacinação será destinada a grupos prioritários, incluindo gestantes, crianças com idades entre 6 meses e menores de 6 anos, idosos a partir dos 60 anos, pacientes com deficiências ou condições crônicas, além de profissionais de determinados setores.Aqueles que já receberam a vacina contra a gripe em anos anteriores devem se vacinar novamente em 2026. Isso se deve ao fato de que essa vacina é renovada anualmente, visando a proteção contra as cepas predominantes do vírus influenza que estão circulando.