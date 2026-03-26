O Cerne da Polêmica

A reação de Celina foi motivada por manchetes que sugeriam uma investigação da Polícia Federal sobre contatos telefônicos e mensagens trocadas com Vorcaro em dezembro do ano passado.

"Eu não tenho nem o contato do Daniel Vorcaro e nem ele o meu", disparou a vice-governadora. A reação de Celina foi motivada por manchetes que sugeriam uma investigação da Polícia Federal sobre contatos telefônicos e mensagens trocadas com Vorcaro em dezembro do ano passado.





Críticas à Mídia e Desinformação

Durante a gravação, realizada dentro de um veículo, Celina utilizou o termo "jornalismo de ficção" para descrever o processo de criação de notícias falsas que, segundo ela, são replicadas sem verificação.



Celina descreveu a dinâmica onde "alguém escreve, depois publica e solta, e vai que cola", lamentando que outros veículos acabem reproduzindo o conteúdo inverídico.



A vice-governadora alertou que os responsáveis terão que prestar esclarecimentos perante a lei.

"Mentira, além de ser muito feia, dá trabalho depois, porque vai ter que explicar direitinho lá na Justiça", afirmou.

Para ilustrar o absurdo que considera as acusações, Celina ironizou a criatividade dos propagadores de notícias falsas, dizendo que, no ritmo atual, logo inventariam que ela estaria trocando mensagens com figuras internacionais como Donald Trump.



Ao final do vídeo, Celina Leão fez um apelo para que o foco retorne ao trabalho institucional: "Vambora trabalhar e largar de fazer fake news". Para ilustrar o absurdo que considera as acusações, Celina ironizou a criatividade dos propagadores de notícias falsas, dizendo que, no ritmo atual, logo inventariam que ela estaria trocando mensagens com figuras internacionais como Donald Trump.Ao final do vídeo, Celina Leão fez um apelo para que o foco retorne ao trabalho institucional: "Vambora trabalhar e largar de fazer fake news".

Em um vídeo publicado recentemente em suas redes sociais, a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão, rebateu com veemência notícias que circulam sobre supostas trocas de mensagens entre ela e o empresário Daniel Vorcaro. Com um tom que mesclou indignação e ironia, a política classificou as informações como "fake news" e afirmou que levará o caso à Justiça.