Nesta sexta-feira (26), durante uma cerimônia realizada no auditório Pedro Calmon, foi reconhecida a atuação colaborativa e o compromisso com a salvaguarda da vida. Ao todo, 305 indivíduos, incluindo civis e militares, foram laureados.Essa honraria é oferecida todos os anos a profissionais e cidadãos que tenham contribuído de forma significativa para o Sistema de Defesa Civil do DF e do Brasil, reforçando as iniciativas de prevenção, resposta e suporte em situações de risco.Estabelecida pelo Decreto nº 21.698, datado de 10 de novembro de 2000, a Medalha da Defesa Civil do Distrito Federal representa o reconhecimento a ações que ajudam a fortalecer políticas públicas focadas na proteção e na diminuição de riscos, em conformidade com a abordagem de segurança integral adotada no DF.