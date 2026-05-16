"E o filho da Liz, ele tem TDAH, né? E ele foi expulso de duas escolas. E eu falei pra ela: eu vou arrumar um lugar que eu tenho certeza que você e seu filho serão acolhidos. E foi aqui", destacou.

"Nós inauguramos um Centro TEA, vamos fazer mais cinco agora nas regiões. Vai ser um pra região Norte. Vou fazer cinco inicialmente", garantiu Celina.

Em uma agenda marcada por forte apelo popular e anúncios de infraestrutura, a governadora do Distrito Federal, Celina Leão, visitou o Itapoã Parque. Durante o evento, que reuniu moradores e lideranças locais, a chefe do Executivo local celebrou o sucesso da escola inaugurada na região e garantiu novos investimentos voltados para a saúde, o esporte e o atendimento especializado à neurodivergência.Durante a visita, Celina Leão destacou a importância da escola do Itapoã Parque como um divisor de águas para as famílias da região. Em conversa direta com a comunidade, ela ressaltou o papel do Estado na garantia de vagas e dignidade para os estudantes:"Itapoã Parque, uma escola que nós inauguramos e que hoje eu vejo sonhos sendo transformados", disse.Um dos momentos mais marcantes do evento ocorreu quando a governadora subiu ao palco acompanhada de Liz, uma moradora local cujo filho possui Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) e enfrentava dificuldades de inserção na rede de ensino tradicional após ter sido rejeitado em outras instituições. Celina relembrou o compromisso que firmou com a mãe:Aproveitando a presença da comunidade escolar, a governadora anunciou a expansão das políticas públicas voltadas para a inclusão. Após o sucesso da inauguração de uma unidade especializada, o Governo do Distrito Federal (GDF) planeja descentralizar o atendimento para o Transtorno do Espectro Autista (TEA).Planejamento para a abertura de mais 5 Centros TEA nas regiões administrativas. A nova unidade confirmada atenderá a Região Norte do Distrito Federal.Cobrada por moradores sobre demandas históricas do setor, como a construção de uma quadra poliesportiva e melhorias na Unidade Básica de Saúde (UBS), Celina Leão respondeu de forma incisiva, reafirmando seu perfil de gestora de entregas: "Sou mulher de palavra ou não sou? Quadra e UBS eu resolvi... As duas está resolvido", falou para o morador.A reforma da atual Unidade Básica de Saúde está em ritmo acelerado. "Deve ficar pronto em 15 dias a Unidade Básica de Saúde", destacou.A construção de uma nova sede muito maior para a comunidade. "Mas lá eu vou construir uma unidade tipo II. Vai ser grandona, bem legal. Mas para vocês não ficarem sem atendimento até a construção dessa, essa em 15 dias está pronta", explicou a chefe do Executivo.Além da saúde, Celina adiantou que o complexo esportivo da região será transformado em uma Vila Olímpica, ampliando o acesso de jovens e adultos ao esporte e ao lazer.O evento também contou com atividades comemorativas integradas, unindo as celebrações do Dia das Mães, Dia da Família e incentivos ao empreendedorismo local. Ao encerrar a agenda, Celina Leão agradeceu o empenho do corpo docente e dos profissionais que atuam na região. "Parabéns pelo seu trabalho, dos nossos profissionais aqui, de educação, de todo mundo que faz essa escola como referência do Distrito Federal", finalizou.