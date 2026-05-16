O Parque da Cidade foi palco, nesta sexta-feira (16), de uma celebração em homenagem aos profissionais da limpeza urbana do Distrito Federal. Em alusão ao Dia do Gari, comemorado na mesma data, o Governo do Distrito Federal (GDF) reuniu cerca de mil trabalhadores no Pavilhão de Exposições para um dia marcado por reconhecimento, cidadania e lazer.O quadro de limpeza urbana da capital federal conta com 5.022 colaboradores, dos quais 1.950 são mulheres, responsáveis por manter as ruas do DF varridas e os resíduos recolhidos, muitas vezes no meio da madrugada.A governadora Celina Leão participou da festa e não poupou elogios à categoria. "São profissionais muito relevantes. No dia em que faltam, no dia em que não fazem a coleta, a gente vê a cidade toda suja. Temos uma das melhores coletas do Brasil, os melhores trabalhadores", afirmou.A chefe do Executivo distrital aproveitou o momento para fazer um apelo à população sobre o descarte correto de resíduos e anunciou uma iniciativa legislativa que promete endurecer as punições para quem joga lixo em locais inadequados. "Nós estamos com um PL na Câmara Distrital que vai estabelecer uma multa mais pesada para o 'sujão', e quem vai fiscalizar é a população. Quem denunciar vai ter 10% do valor da multa", revelou.Para o diretor-presidente do Serviço de Limpeza Urbana (SLU), Luiz Felipe Cardoso, a palavra que melhor define o evento é agradecimento. "Esse pessoal está nas ruas diuturnamente, até as 2 ou 3 horas da manhã, coletando o nosso lixo domiciliar e o reciclável. É uma forma de a gente reconhecer e acarinhar essa turma toda, porque eles são muito especiais", declarou.Além das homenagens, os trabalhadores tiveram acesso a uma série de serviços gratuitos ao longo do dia: vacinação pelas equipes da Secretaria de Saúde (SES-DF), orientações jurídicas da Defensoria Pública do DF, atendimentos do Detran-DF, acolhimento da Carreta da Mulher e ações das carretas da Secretaria de Justiça e Cidadania e do programa Gamifica. Cortes de cabelo também foram oferecidos durante o evento.A programação contou ainda com café da manhã, almoço, show de talentos e apresentações musicais.O ponto alto da celebração foi o sorteio de prêmios. Foram disputadas 15 televisões de 50 polegadas, 15 bicicletas, 15 celulares e uma motocicleta de 180 cilindradas.O reconhecimento à categoria vai além de um único dia de festa. As três empresas terceirizadas que prestam serviço ao DF Suma, Valor Ambiental e Sustentare mantêm programas de qualificação profissional durante todo o ano, oferecendo cursos que permitem aos trabalhadores de varrição e coleta migrar para funções de maior responsabilidade técnica dentro das próprias organizações.