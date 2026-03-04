Roosevelt Vilela e Hermeto foram protagonistas em uma articulação decisiva que assegurou a continuidade do Banco de Brasília (BRB), no Projeto de Lei 2.175/2026, reforçando o compromisso dos deputados da segurança pública com os servidores e a estabilidade financeira do Distrito Federal.Na última terça-feira (3), durante sessão na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), o deputado distrital Roosevelt Vilela (PL) se destacou ao lado do líder do governo, João Hermeto (MDB). Vilela protagonizou um dos momentos mais marcantes da sessão ao fazer uma defesa firme e determinada em prol da aprovação do PL nº 2.175/2026, consolidando-se como um dos principais responsáveis pela articulação favorável à matéria.O projeto autoriza o Governo do Distrito Federal a ofertar nove terrenos públicos como garantia para operações de crédito que podem chegar a um total de R$ 6,6 bilhões. Essa medida surge como resposta a uma exigência do Banco Central e visa, sobretudo, evitar a liquidação completa do BRB, uma instituição essencial para a economia da capital da República.Além de votar favoravelmente, Roosevelt Vilela utilizou a tribuna para um discurso contundente em defesa da proposta, destacando a seriedade da situação enfrentada pelo banco histórico. O parlamentar alertou sobre os impactos negativos que a não aprovação traria, tanto para os funcionários do BRB quanto para os programas sociais financiados pela instituição.Após um debate intenso de quase cinco horas, o projeto foi aprovado em dois turnos com 14 votos favoráveis contra 10, evidenciando a importância das articulações de Roosevelt para garantir o desfecho positivo. A atuação do deputado demonstrou não só alinhamento com as diretrizes econômicas do governo Ibaneis Rocha, mas também um compromisso sólido com a preservação dos empregos e da estrutura social e econômica local diretamente associada ao BRB.Com a sanção governamental, abriu-se espaço para a recapitalização do banco e o cumprimento das normas prudenciais determinadas pelo Banco Central, evitando repercussões severas à economia local. O empenho de Roosevelt Vilela na proteção do BRB reforçou sua imagem como uma liderança ativa na defesa de instituições estratégicas para o desenvolvimento do Distrito Federal.