A operação iniciada no dia 12 já contabiliza R$ 10,6 milhões em produtos irregulares.A Secretaria de Economia (Seec-DF), por meio da Receita do Distrito Federal, tem intensificado suas ações de fiscalização desde o dia 12 deste mês. O objetivo das operações é combater a sonegação em um período de maior movimentação de mercadorias.Os auditores estiveram ativos em rodovias e locais estratégicos do DF, contando com o apoio da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Militar, incluindo ações nas BR-040 e na Rodoferroviária.As atividades se concentraram em Ceilândia, Samambaia e nos setores de transporte de cargas, além de abordagens nas BRs 020, 040 e 060. No fechamento das operações, o total chegou a R$ 10,6 milhões em mercadorias irregulares (base de cálculo), resultando na geração de R$ 3,85 milhões em crédito tributário, que abrange impostos e multas.Confira abaixo os principais itens que foram apreendidos.- 145 celulares da marca iPhone confiscados no Núcleo Bandeirante, com notas fiscais inválidas.- Produtos automotivos, como câmeras de ré e sistemas multimídia, retidos no Setor de Transporte de Cargas.- 7.500 maços de cigarro confiscados na BR-040, durante operação em conjunto com a PRF.- 134.550 latas de cerveja apreendidas na BR-060, com documentação irregular.- 9.300 unidades de bebidas alcoólicas, incluindo vinhos e vodcas, confiscadas em Samambaia.- 42 mil quilos de açúcar e outros gêneros alimentícios retidos em operações na BR-020.- Cosméticos e produtos eletrônicos apreendidos na Rodoferroviária, em ação com a PMDF e o Batalhão de Cães.- Materiais de construção, vestuário e autopeças confiscados em Ceilândia e em transportadoras.