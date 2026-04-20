Uma pesquisa investiga vestígios arqueológicos no Distrito Federal e nas áreas próximas, contribuindo para a reconstrução da história dos povos indígenas na região.
O Dia dos Povos Indígenas, comemorado em 19 de abril, nos leva a refletir sobre a história, a cultura e a presença dos povos originários no Brasil, especialmente em locais onde essa memória foi frequentemente deixada de lado. No Distrito Federal, um projeto apoiado pela Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF) tem desempenhado um papel importante ao recuperar essa história e estimular novas perspectivas sobre o passado da capital brasileira.
Realizado através do edital Demanda Espontânea (2024), o projeto Arqueologia e História Indígena no Brasil Central (Phibra) é liderado pelo professor Luis Cayón, do Departamento de Antropologia da Universidade de Brasília (UnB). A iniciativa investiga vestígios arqueológicos que evidenciam a presença indígena no DF e nas regiões adjacentes há milênios.
O DF antes da construção de Brasília
Antes da edificação de Brasília, o território do Distrito Federal já era habitado por diversos grupos indígenas. Com o passar dos anos, porém, essa presença foi sendo obliterada, criando a falsa ideia de que a área era um espaço vazio.
O estudo busca desmantelar essa percepção errônea, utilizando vestígios arqueológicos como provas concretas de uma ocupação humana antiga. As escavações estão concentradas em locais nos arredores do DF, destacando-se o município de Unaí, que pertence ao estado de Minas Gerais, onde se encontra a Gruta do Gentio II, um dos principais pontos de pesquisa. Nesse local, foram descobertos restos humanos, artefatos, sementes, cerâmicas e tecidos, que ajudam a elucidar aspectos da vida desses povos ao longo dos séculos.
Modo de vida de povos antigos
A recriação desse passado é viável graças à colaboração entre diversas áreas do conhecimento. O projeto reúne uma equipe interdisciplinar e aplica técnicas modernas para investigar os vestígios coletados.
Dentre as metodologias utilizadas estão análises genéticas, geoquímicas e estudos de solo, além da exploração de pinturas rupestres, os quais podem sinalizar padrões associados à passagem do tempo, como possíveis calendários solares.
Essas ferramentas permitem uma melhor compreensão, entre outros aspectos, da dieta dessas populações, que incluía o consumo de vegetais, como tubérculos, frutas e sementes do Cerrado, além da caça de animais de pequeno e médio porte, assim como as maneiras de ocupação do território, práticas culturais e relacionamentos entre diferentes grupos ao longo dos anos.
Valorização do patrimônio indígena
Além da produção acadêmica, o Phibra se destaca por sua natureza educativa e social. Estruturado como um sítio-escola, o projeto transforma o campo arqueológico em um espaço de aprendizado e construção coletiva de conhecimento.
*Com informações da FAPDF
O Dia dos Povos Indígenas, comemorado em 19 de abril, nos leva a refletir sobre a história, a cultura e a presença dos povos originários no Brasil, especialmente em locais onde essa memória foi frequentemente deixada de lado. No Distrito Federal, um projeto apoiado pela Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF) tem desempenhado um papel importante ao recuperar essa história e estimular novas perspectivas sobre o passado da capital brasileira.
Realizado através do edital Demanda Espontânea (2024), o projeto Arqueologia e História Indígena no Brasil Central (Phibra) é liderado pelo professor Luis Cayón, do Departamento de Antropologia da Universidade de Brasília (UnB). A iniciativa investiga vestígios arqueológicos que evidenciam a presença indígena no DF e nas regiões adjacentes há milênios.
O DF antes da construção de Brasília
Antes da edificação de Brasília, o território do Distrito Federal já era habitado por diversos grupos indígenas. Com o passar dos anos, porém, essa presença foi sendo obliterada, criando a falsa ideia de que a área era um espaço vazio.
O estudo busca desmantelar essa percepção errônea, utilizando vestígios arqueológicos como provas concretas de uma ocupação humana antiga. As escavações estão concentradas em locais nos arredores do DF, destacando-se o município de Unaí, que pertence ao estado de Minas Gerais, onde se encontra a Gruta do Gentio II, um dos principais pontos de pesquisa. Nesse local, foram descobertos restos humanos, artefatos, sementes, cerâmicas e tecidos, que ajudam a elucidar aspectos da vida desses povos ao longo dos séculos.
Modo de vida de povos antigos
A recriação desse passado é viável graças à colaboração entre diversas áreas do conhecimento. O projeto reúne uma equipe interdisciplinar e aplica técnicas modernas para investigar os vestígios coletados.
Dentre as metodologias utilizadas estão análises genéticas, geoquímicas e estudos de solo, além da exploração de pinturas rupestres, os quais podem sinalizar padrões associados à passagem do tempo, como possíveis calendários solares.
Essas ferramentas permitem uma melhor compreensão, entre outros aspectos, da dieta dessas populações, que incluía o consumo de vegetais, como tubérculos, frutas e sementes do Cerrado, além da caça de animais de pequeno e médio porte, assim como as maneiras de ocupação do território, práticas culturais e relacionamentos entre diferentes grupos ao longo dos anos.
Valorização do patrimônio indígena
Além da produção acadêmica, o Phibra se destaca por sua natureza educativa e social. Estruturado como um sítio-escola, o projeto transforma o campo arqueológico em um espaço de aprendizado e construção coletiva de conhecimento.
*Com informações da FAPDF
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