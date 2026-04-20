Uma pesquisa investiga vestígios arqueológicos no Distrito Federal e nas áreas próximas, contribuindo para a reconstrução da história dos povos indígenas na região.O Dia dos Povos Indígenas, comemorado em 19 de abril, nos leva a refletir sobre a história, a cultura e a presença dos povos originários no Brasil, especialmente em locais onde essa memória foi frequentemente deixada de lado. No Distrito Federal, um projeto apoiado pela Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF) tem desempenhado um papel importante ao recuperar essa história e estimular novas perspectivas sobre o passado da capital brasileira.Realizado através do edital Demanda Espontânea (2024), o projeto Arqueologia e História Indígena no Brasil Central (Phibra) é liderado pelo professor Luis Cayón, do Departamento de Antropologia da Universidade de Brasília (UnB). A iniciativa investiga vestígios arqueológicos que evidenciam a presença indígena no DF e nas regiões adjacentes há milênios.Antes da edificação de Brasília, o território do Distrito Federal já era habitado por diversos grupos indígenas. Com o passar dos anos, porém, essa presença foi sendo obliterada, criando a falsa ideia de que a área era um espaço vazio.O estudo busca desmantelar essa percepção errônea, utilizando vestígios arqueológicos como provas concretas de uma ocupação humana antiga. As escavações estão concentradas em locais nos arredores do DF, destacando-se o município de Unaí, que pertence ao estado de Minas Gerais, onde se encontra a Gruta do Gentio II, um dos principais pontos de pesquisa. Nesse local, foram descobertos restos humanos, artefatos, sementes, cerâmicas e tecidos, que ajudam a elucidar aspectos da vida desses povos ao longo dos séculos.A recriação desse passado é viável graças à colaboração entre diversas áreas do conhecimento. O projeto reúne uma equipe interdisciplinar e aplica técnicas modernas para investigar os vestígios coletados.Dentre as metodologias utilizadas estão análises genéticas, geoquímicas e estudos de solo, além da exploração de pinturas rupestres, os quais podem sinalizar padrões associados à passagem do tempo, como possíveis calendários solares.Essas ferramentas permitem uma melhor compreensão, entre outros aspectos, da dieta dessas populações, que incluía o consumo de vegetais, como tubérculos, frutas e sementes do Cerrado, além da caça de animais de pequeno e médio porte, assim como as maneiras de ocupação do território, práticas culturais e relacionamentos entre diferentes grupos ao longo dos anos.Além da produção acadêmica, o Phibra se destaca por sua natureza educativa e social. Estruturado como um sítio-escola, o projeto transforma o campo arqueológico em um espaço de aprendizado e construção coletiva de conhecimento.*Com informações da FAPDF