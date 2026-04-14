O encontro, marcado para os dias 23 e 30 de abril, reunirá especialistas para abordar o impacto da inteligência artificial e novas narrativas no mercado criativo do Distrito Federal; as inscrições já estão disponíveis.O que acontece quando a criatividade do cinema se une à tecnologia? Para explorar essa questão e preparar os profissionais do Distrito Federal para os desafios emergentes do mercado, o Biotic — Parque Tecnológico de Brasília, em colaboração com a Cria.mov e a Bela07, organiza o Painel Movimenta: Audiovisual e Inovação. O evento será realizado nos dias 23 e 30 de abril, no SebraeLab.O Painel Movimenta é uma resposta estratégica à rápida transformação digital que estamos vivendo. Seu propósito é converter o potencial criativo de estudantes, empreendedores, cineastas, produtores e criadores de conteúdo em instrumentos de inovação e desenvolvimento econômico. Durante dois dias de imersão, o público participará de discussões sobre inteligência artificial (IA), processos de autoria e uma visão prática do mercado.O evento foi planejado para propiciar uma interação real entre profissionais já estabelecidos no mercado e aqueles que desejam se firmar nele. Confira os destaques:- Dia 23 de abril (14h às 17h) | "IA na Criação de Roteiros": Isaac Aicon, especialista na área, conduzirá uma conversa aberta sobre como a inteligência artificial está transformando os processos de escrita e criação dentro do cinema e da publicidade brasileira. O objetivo é transitar da teoria para a prática, observando a elaboração de roteiros assistidos por tecnologia.- Dia 30 de abril | O Vídeo como Ferramenta Estratégica: Manhã (9h30 às 12h): Um workshop com a produtora Nero, focado em processos criativos, linguagem e construção de imagem, enfatizando a identidade e a direção.Tarde (14h às 17h): Oficina prática em que os participantes terão a oportunidade de "colocar a mão na massa", explorando caminhos criativos e possibilidades reais no mercado audiovisual atual.Ao contrário de formações convencionais, o Movimenta prioriza a aplicação prática. O evento destina-se a iniciantes, criadores de conteúdo que buscam uma direção estética, bem como a profissionais que desejam compreender as novas métricas do mercado. Os participantes que completarem a jornada receberão um certificado de participação.