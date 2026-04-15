A Secretaria de Economia convida a comunidade a enviar suas sugestões; A iniciativa será transmitida ao vivo nesta quinta-feira (16), às 15h, pelo canal da secretaria no YouTube.Os habitantes do Distrito Federal têm a chance de participar do processo de decisão do governo nesta quinta-feira (16). A Secretaria de Economia (Seec-DF) está organizando uma audiência pública virtual para discutir o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) referente ao ano de 2027. Esta reunião será transmitida ao vivo através do canal da secretaria no YouTube.Durante a audiência, especialistas e administradores da Seec-DF irão detalhar como o texto da nova lei foi formulado, além de apresentar as prioridades do Governo do Distrito Federal (GDF). A contribuição da população é fundamental para ajudar a definir essas prioridades e para que as necessidades de cada região administrativa sejam apresentadas.A LDO é essencial para direcionar a administração do distrito na elaboração do plano para o ano seguinte. Ela estabelece as metas principais que devem ser atingidas em 2027. Quanto mais ativa for a participação da sociedade civil, melhor será a elaboração desse documento.O período para a submissão de sugestões ao PLDO 2027 é de 16 a 23 de abril, podendo ser feito através dos canais da Ouvidoria do GDF, pelo site Participa DF, em uma das unidades da Ouvidoria disponíveis em secretarias, autarquias ou fundações do GDF, ou ainda por meio da central telefônica 162, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 21h, e nos finais de semana, das 8h às 18h.