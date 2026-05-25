Celebração presidida por Dom Adair reuniu autoridades políticas e religiosas na cidade goiana; governador chegou de helicóptero e seguiu sem escolta ostensiva
O governador de Goiás, Daniel Vilela, marcou presença na missa de encerramento da Festa do Divino Espírito Santo 2026, em Formosa, celebração presidida por Dom Adair. A solenidade reuniu autoridades do legislativo, executivo e da segurança pública em um dos eventos religiosos mais tradicionais da região.
Fiel ao seu estilo discreto e acessível, Daniel Vilela chegou à cidade de helicóptero, pousando em um condomínio. De lá, seguiu até o local da missa sem o uso de viaturas ostensivas, em um gesto que chamou atenção pela simplicidade. A segurança do governador ficou a cargo do Comandante Regional da Polícia Militar e do Delegado Regional da Polícia Civil.
A chegada discreta do governador evidenciou o perfil que o caracteriza no exercício do mandato: Próximo às pessoas, sem o aparato que costuma marcar visitas de autoridades de seu nível hierárquico.
A missa de encerramento da Festa do Divino, uma das mais aguardadas do calendário religioso de Formosa, teve como celebrante Dom Adair, que conduziu a solenidade com o fervor e a solenidade característicos da tradição. A celebração marca o fim de um ciclo de devoção que mobiliza fiéis de toda a região.
O evento também contou com a presença de expressivos nomes da política local e estadual, demonstrando a relevância da festividade no cenário social e cultural do município.
Autoridades presentes
Simone Ribeiro — Prefeita de Formosa
Filipe Vilarins — Presidente da Câmara
O governador de Goiás, Daniel Vilela, marcou presença na missa de encerramento da Festa do Divino Espírito Santo 2026, em Formosa, celebração presidida por Dom Adair. A solenidade reuniu autoridades do legislativo, executivo e da segurança pública em um dos eventos religiosos mais tradicionais da região.
Fiel ao seu estilo discreto e acessível, Daniel Vilela chegou à cidade de helicóptero, pousando em um condomínio. De lá, seguiu até o local da missa sem o uso de viaturas ostensivas, em um gesto que chamou atenção pela simplicidade. A segurança do governador ficou a cargo do Comandante Regional da Polícia Militar e do Delegado Regional da Polícia Civil.
A chegada discreta do governador evidenciou o perfil que o caracteriza no exercício do mandato: Próximo às pessoas, sem o aparato que costuma marcar visitas de autoridades de seu nível hierárquico.
A missa de encerramento da Festa do Divino, uma das mais aguardadas do calendário religioso de Formosa, teve como celebrante Dom Adair, que conduziu a solenidade com o fervor e a solenidade característicos da tradição. A celebração marca o fim de um ciclo de devoção que mobiliza fiéis de toda a região.
O evento também contou com a presença de expressivos nomes da política local e estadual, demonstrando a relevância da festividade no cenário social e cultural do município.
Autoridades presentes
Simone Ribeiro — Prefeita de Formosa
Filipe Vilarins — Presidente da Câmara
Itamar Barreto — Ex-prefeito
Célio Silveira — Dep. federal
Célio Silveira — Dep. federal
José Nelto — Dep. federal
Thales Barreto — Dep. estadual
Alessandro Moreira — Dep. estadual
Cristovão Tormin — Dep. estadual
Thales Barreto — Dep. estadual
Alessandro Moreira — Dep. estadual
Cristovão Tormin — Dep. estadual
Neném Araújo — Ex-prefeito
A Festa do Divino Espírito Santo é uma das manifestações religiosas mais antigas e enraizadas na cultura brasileira, com raízes na tradição portuguesa. Em Formosa, a festividade tem papel central na identidade da comunidade, sendo celebrada há gerações com procissões, missas solenes e celebrações populares que reúnem moradores e visitantes de toda a região. A festa é Patrimônio imaterial do município.
A Festa do Divino Espírito Santo é uma das manifestações religiosas mais antigas e enraizadas na cultura brasileira, com raízes na tradição portuguesa. Em Formosa, a festividade tem papel central na identidade da comunidade, sendo celebrada há gerações com procissões, missas solenes e celebrações populares que reúnem moradores e visitantes de toda a região. A festa é Patrimônio imaterial do município.
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