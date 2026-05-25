Itamar Barreto — Ex-prefeito

Célio Silveira — Dep. federal



Thales Barreto — Dep. estadual

Alessandro Moreira — Dep. estadual

Cristovão Tormin — Dep. estadual



A Festa do Divino Espírito Santo é uma das manifestações religiosas mais antigas e enraizadas na cultura brasileira, com raízes na tradição portuguesa. Em Formosa, a festividade tem papel central na identidade da comunidade, sendo celebrada há gerações com procissões, missas solenes e celebrações populares que reúnem moradores e visitantes de toda a região. A festa é Patrimônio imaterial do município. Neném Araújo — Ex-prefeitoA Festa do Divino Espírito Santo é uma das manifestações religiosas mais antigas e enraizadas na cultura brasileira, com raízes na tradição portuguesa. Em Formosa, a festividade tem papel central na identidade da comunidade, sendo celebrada há gerações com procissões, missas solenes e celebrações populares que reúnem moradores e visitantes de toda a região. A festa é Patrimônio imaterial do município. José Nelto — Dep. federalThales Barreto — Dep. estadualAlessandro Moreira — Dep. estadualCristovão Tormin — Dep. estadual

O governador de Goiás, Daniel Vilela, marcou presença na missa de encerramento da Festa do Divino Espírito Santo 2026, em Formosa, celebração presidida por Dom Adair. A solenidade reuniu autoridades do legislativo, executivo e da segurança pública em um dos eventos religiosos mais tradicionais da região.Fiel ao seu estilo discreto e acessível, Daniel Vilela chegou à cidade de helicóptero, pousando em um condomínio. De lá, seguiu até o local da missa sem o uso de viaturas ostensivas, em um gesto que chamou atenção pela simplicidade. A segurança do governador ficou a cargo do Comandante Regional da Polícia Militar e do Delegado Regional da Polícia Civil.A chegada discreta do governador evidenciou o perfil que o caracteriza no exercício do mandato: Próximo às pessoas, sem o aparato que costuma marcar visitas de autoridades de seu nível hierárquico.A missa de encerramento da Festa do Divino, uma das mais aguardadas do calendário religioso de Formosa, teve como celebrante Dom Adair, que conduziu a solenidade com o fervor e a solenidade característicos da tradição. A celebração marca o fim de um ciclo de devoção que mobiliza fiéis de toda a região.O evento também contou com a presença de expressivos nomes da política local e estadual, demonstrando a relevância da festividade no cenário social e cultural do município.Simone Ribeiro — Prefeita de FormosaFilipe Vilarins — Presidente da Câmara