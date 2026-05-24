A Augusta e Respeitável Loja Simbólica Grão-Mestre José de Melo e Silva empossou, neste sábado (23), no Jardim Botânico, o novo Venerável Mestre Antônio Carlos Monteiro e os demais integrantes da diretoria executiva para a próxima gestão.A solenidade reuniu o Grão-Mestre em exercício do Grande Oriente do Distrito Federal, Walderico de Fontes Leal, e representantes de outras 17 Lojas do DF, em um ato que simbolizou renovação e coesão entre os irmãos da ordem.Em seu discurso, Antônio Carlos Monteiro ressaltou a qualidade do quadro de obreiros e projetou um futuro promissor para a instituição. "A expectativa é enorme, porque, ao longo do tempo que passamos aqui na loja, só presenciamos irmãos de grande valor. Com essa união, vamos elevar o nome da Loja Grão-Mestre José de Melo e Silva ao lugar que ela merece", afirmou o novo Venerável.Paulo Cesar Thimóteo, Mestre-Instalado e presidente da comissão de posse, destacou o peso histórico da cerimônia. Para ele, o ato representou muito mais do que uma simples transição de gestão: "Este dia é uma demonstração de força, de coesão, de respeito e de união entre os irmãos. Os obreiros desta loja sentiram o dever de levantar a Grão-Mestre José de Melo e Silva. Isso não tem preço."O Grão-Mestre em exercício, Walderico de Fontes Leal, expressou confiança plena no novo dirigente e chamou atenção para o promissor grupo de aprendizes da loja. "Antonio Carlos Monteiro tem conhecimento, experiência e dedicação para fazer uma excelente administração. E destaco o surpreendente time de aprendizes da GMJMS — são eles que, no futuro, ocuparão as administrações e fortalecerão nossas Colunas", declarou.Venerável Mestre: Antonio Carlos Monteiro1º Vigilante: Carlos Alberto Araújo Souza2º Vigilante: Alessandro Marcos Alencar AlvesOrador: José Robson Govea FreireSecretário: Carlos Alberto de Aguiar FilgueirasTesoureiro: Reynaldo Aben AtharChanceler: Rogério da SilvaFundada em 31 de março de 2005, a A.R.L.S. Grão-Mestre José de Melo e Silva (nº 3.849) é federada ao Grande Oriente do Brasil e jurisdicionada ao Grande Oriente do Distrito Federal. Seu nome homenageia José de Melo e Silva, maçom pioneiro que, em 1965, cofundou a Loja Aurora de Brasília — uma das primeiras da nova capital — e presidiu a criação do GODF em 1971, tendo ocupado o cargo de Grão-Mestre entre 1975 e 1978.Sediada no Condomínio Estância Jardim Botânico, em Brasília, a loja tem como missão difundir a filosofia, a educação e a cultura maçônica, promovendo o aperfeiçoamento moral, intelectual e social de seus membros e da sociedade.