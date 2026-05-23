

A cidade de Formosa-GO, viveu mais um momento de profunda espiritualidade e identidade cultural com a realização da Missa de Envio do Divino Espírito Santo, a celebração mais tradicional do município. A Praça Imaculada Conceição, em frente à Catedral, foi tomada por uma multidão de devotos que chegou a superar as 3 mil pessoas reunidas no ato de fé.



A solenidade foi presidida pelo Padre Luiz Henrique, que conduziu os fiéis em oração e louvor ao Divino Espírito Santo. A missa marca simbolicamente o envio das bandeiras e fiéis pelas ruas da cidade.



Durante todo o dia os devotos caminham pelas ruas da cidade evangelizando. No divinódromo às 12 horas o almoço é servido para toda população.





A Festa do Divino Espírito Santo é considerada patrimônio imaterial de Formosa. Com raízes portuguesas trazidas pelos colonizadores, a celebração se firmou ao longo dos séculos como um elo entre a fé católica e a identidade goiana, atraindo visitantes de toda a região e reunindo gerações de famílias formosenses em torno de uma mesma devoção.





O encerramento do Giro da Folia do Divino acontece às 19 horas quando os devotos chegam na Catedral em uma enorme celebração de devoção e fé.

A festa mais tradicional de Formosa-GO reuniu multidão de devotos em celebração presidida pelo Padre Luiz Henrique.