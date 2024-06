A Prefeitura de Formosa iniciou a convocação dos aprovados do concurso público edital 001/2024.









O PREFEITO MUNICIPAL DE FORMOSA, no desempenho de suas atribuições legais e em conformidade com o Edital nº. 001/2024 e Resultado Final apresentado pela Comissão, CONVOCA os candidatos listados abaixo, aprovados para os cargos especificados a seguir, para comparecerem no prazo de 30 (trinta) dias, conforme Lei Nº. 143-JP, de 02 de maio de 1991, contados da publicação deste ato, das 08h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min, na Superintendência Executiva de Recursos Humanos, no edifício Sede da Prefeitura do Município, sito à Praça Rui Barbosa, nº 208, Centro, Formosa – GO, munidos de todos os documentos elencados no item 15 e seus subitens do Edital nº. 001/2024CARGO - ARQUITETO - FORMOSA/GO: INSCRIÇÃO/ NOME/ LP/ NI/ CE/ NOTA FINAL/ POSIÇÃO L. VAGA/ RESULTADO / MODALIDADE: 2033626/ VIVIANE ALVES DE ATHAYDE/ 14/ 20/ 20/ 54/ 1º/ Aprovado/ Ampla Concorrência//CARGO - ASSISTENTE SOCIAL - FORMOSA/GO: INSCRIÇÃO/ NOME/ LP/ NI/ CE/ NOTA FINAL/ POSIÇÃO L. VAGA/ RESULTADO / MODALIDADE: 2006166/ EGLEN JAMYLLE DIAS/ 16/ 18/ 36/ 70/ 1º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2025357/ ILMA MONSUETE DA SILVA DE SOUZA/ 20/ 16/ 34/ 70/ 2º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2029104/ DIANE MARIA NUNES BRAGA/ 18/ 18/ 34/ 70/ 3º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2027619/ JÚLIA BUENO BRAGA/ 18/ 20/ 30/ 68/ 4º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2021868/ DIOGO COSTA TAVARES DA CUNHA/ 14/ 16/ 36/ 66/ 5º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2035620/ CLEIDE DOURADO DOS SANTOS/ 20/ 14/ 32/ 66/ 6º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2028399/ ISABELLA SANTANA LOPES/ 10/ 16/ 38/ 64/ 7º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2005254/ WELINGTTON CLEITON AFONSO DA SILVA/ 14/ 16/ 34/ 64/ 8º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2010465/ TATIANE MONSUETH ALVES/ 12/ 18/ 34/ 64/ 9º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2007320/ MARCIA PEREIRA GADELHA/ 14/ 18/ 32/ 64/ 10º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2029038/ HEBERTH NASCIMENTO DE JESUS/ 14/ 12/ 36/ 62/ 11º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2055513/ EMILIA DIAS DA SILVA/ 14/ 14/ 34/ 62/ 12º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2031693/ THAIS SALDANHA DE LIMA DA COSTA/ 14/ 14/ 34/ 62/ 13º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2007540/ EDUARDO SOUZA MALHEIROS/ 14/ 16/ 32/ 62/ 14º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2009237/ ANA PAULA LEITE SANCHES DOS REIS/ 14/ 16/ 32/ 62/ 15º/ Aprovado/Ampla Concorrência//2027476/ JACKSON DE SOUSA PEDROSO/ 8/ 18/ 22/ 48/ 89º/ Aprovado/ PcD - Pessoa com Deficiência//103 - ENGENHEIRO CIVIL - FORMOSA/GO: INSCRIÇÃO/ NOME/ LP/ NI/ CE/ NOTA FINAL/ POSIÇÃO L. VAGA/ RESULTADO / MODALIDADE: 2017954/ FREDERICO CAIAPÓ SANTOS/ 10/ 20/ 34/ 64/ 1º/ Aprovado/ Ampla Concorrência//CARGO - ENGENHEIRO ELÉTRICO - FORMOSA/GO: INSCRIÇÃO/ NOME/ LP/ NI/ CE/ NOTA FINAL/ POSIÇÃO L. VAGA/ RESULTADO / MODALIDADE: 2000040/ CLEITON FERREIRA DE LIMA/ 14/ 18/ 22/ 54/ 1º/ Aprovado/ Ampla Concorrência//CARGO - FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - FORMOSA/GO: INSCRIÇÃO/ NOME/ LP/ NI/ CE/ NOTA FINAL/ POSIÇÃO L. VAGA/ RESULTADO / MODALIDADE: 2004614/ ATILA FALCO DIAS/ 20/ 20/ 34/ 74/ 1º/ Aprovado/ Ampla Concorrência//CARGO - MÉDICO - FORMOSA/GO: INSCRIÇÃO/ NOME/ LP/ NI/ CE/ NOTA FINAL/ POSIÇÃO L. VAGA/ RESULTADO / MODALIDADE: 2019364/ CELIO DE FARIA JUNIOR/ 20/ 18/ 26/ 64/ 1º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2024276/ NATÁLIA ATAÍDE MORERIA/ 14/ 20/ 28/ 62/ 2º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2045700/ FILIPE CHAVES FERREIRA TAMANINI/ 12/ 16/ 32/ 60/ 3º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2003648/ ALAN RODRIGUES DA COSTA/ 16/ 16/ 28/ 60/ 4º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2037793/ GLÓRIA EDENI DIAS PEREIRA AMORIM/ 14/ 20/ 26/ 60/ 5º/ Aprovado/ Ampla Concorrência//2039697/ GABRIELE RODRIGUES MACHADO/ 10/ 18/ 24/ 52/ 10º/ Aprovado/ PcD - Pessoa com Deficiência//CARGO - MÉDICO VETERINÁRIO - FORMOSA/GO: INSCRIÇÃO/ NOME/ LP/ NI/ CE/ NOTA FINAL/ POSIÇÃO L. VAGA/ RESULTADO / MODALIDADE: 2005710/ THIAGO BARCELLOS DE ALMEIDA/ 20/ 18/ 32/ 70/ 1º/ Aprovado/ Ampla Concorrência//CARGO - ODONTÓLOGO - FORMOSA/GO: INSCRIÇÃO/ NOME/ LP/ NI/ CE/ NOTA FINAL/ POSIÇÃO L. VAGA/ RESULTADO / MODALIDADE: 2010574/ ISABELLE VITORIA SILVA AMORIM/ 18/ 18/ 36/ 72/ 1º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2009906/ LEIDY BÁRBARA PEREIRA LEITE/ 18/ 14/ 38/ 70/ 2º/ Aprovado/ Ampla Concorrência//CARGO - PEDAGOGO - FORMOSA/GO: INSCRIÇÃO/ NOME/ LP/ NI/ CE/ NOTA FINAL/ POSIÇÃO L. VAGA/ RESULTADO / MODALIDADE: 2032522/ GRACE ADRIANA SZEGECZKY SÉJOUR ARAUJO/ 20/ 16/ 24/ 60/ 1º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2020918/ ALDENICE ALVES BISPO/ 18/ 18/ 18/ 54/ 2º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2030031/ ROSILENE DOS SANTOS MARQUES/ 16/ 20/ 18/ 54/ 3º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2002830/ MARCILENE RIBEIRO DOS SANTOS/ 10/ 20/ 22/ 52/ 4º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2007391/ SIMONE BEATRIZ DE LIMA SILVA/ 10/ 16/ 24/ 50/ 5º/ Aprovado/ Ampla Concorrência//CARGO - PROFESSOR DE CIÊNCIAS - FORMOSA/GO: INSCRIÇÃO/ NOME/ LP/ NI/ CE/ TIT/ NOTA FINAL/ POSIÇÃO L. VAGA/ RESULTADO / MODALIDADE// 2026299/ THIAGO ANTONIO SOUZA DA SILVA/ 14/ 14/ 28/ 3/ 59/ 1º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2005713/ ADRIANO DA SILVA LEONÊS/ 14/ 10/ 30/ 2,5/ 56,5/ 2º/ Aprovado/ Ampla Concorrência//CARGO - PROFESSOR DE EDUC. INFANTIL E ANOS INICIAIS - FORMOSA/GO: INSCRIÇÃO/ NOME/ LP/ NI/ CE/ TIT/ NOTA FINAL/ POSIÇÃO L. VAGA/ RESULTADO / MODALIDADE// 2026505/ GISLAINE PACHECO DE SOUZA/ 20/ 18/ 38/ 2/ 78/ 1º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2026806/ EVA PAULA CARDOSO DOS SANTOS/ 20/ 16/ 36/ 3/ 75/ 2º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2039610/ GEINIKACIA BARBOSA DE OLIVEIRA/ 16/ 20/ 36/ 3/ 75/ 3º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2013147/ PABLYNE SAMARA BARBOSA GOBIRA/ 20/ 20/ 34/ 1/ 75/ 4º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2008918/ LEIDIANE LIVRAMENTO LIMA/ 20/ 20/ 32/ 3/ 75/ 5º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2031543/ TATIANA CRISTINA MACEDO/ 14/ 18/ 38/ 3/ 73/ 6º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2032359/ VANUZA NUNES SÁ SOUZA/ 14/ 18/ 38/ 3/ 73/ 7º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2016565/ ERCILANE GERONIMO DA CUNHA/ 18/ 18/ 34/ 3/ 73/ 8º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2034603/ GIZELE PEREIRA DOS SANTOS/ 18/ 18/ 34/ 3/ 73/ 9º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2004442/ EDGAR HUMBERTO OLIVEIRA COSTA/ 18/ 20/ 32/ 3/ 73/ 10º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2031788/ LOHANA DE OLIVEIRA SANTOS/ 18/ 20/ 32/ 3/ 73/ 11º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2010887/ ANDRESSA DE OLIVEIRA SANTOS/ 16/ 16/ 38/ 2/ 72/ 12º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2037896/ LEANDRO DE SOUZA SILVA/ 18/ 14/ 38/ 1/ 71/ 13º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2062039/ REGINA ALVES DO CARMO SILVA/ 18/ 14/ 38/ 1/ 71/ 14º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2004029/ KAMILA DA SILVA ALVARES/ 16/ 16/ 36/ 3/ 71/ 15º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2030582/ MICAELY RODRIGUES DA SILVA/ 16/ 16/ 36/ 3/ 71/ 16º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2013601/ LUDIMILA GOMES TORRES PEREIRA/ 16/ 16/ 36/ 3/ 71/ 17º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2010222/ EDIMA FERREIRA DA SILVA/ 20/ 16/ 32/ 3/ 71/ 18º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2042733/ RAQUEL CRISTINA DE SANTANA/ 16/ 12/ 40/ 2/ 70/ 19º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2032138/ JEANE CALAZANS DE SOUSA SANTOS/ 16/ 18/ 36/ 0/ 70/ 20º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2035389/ SABRINA SOARES DIAS DE MELO/ 12/ 20/ 36/ 2/ 70/ 21º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2003929/ DEMÓSTHENES DE JESUS DOS SANTOS/ 18/ 16/ 34/ 2/ 70/ 22º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2005020/ LETÍCIA GOMES/ 18/ 18/ 34/ 0/ 70/ 23º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2034837/ MARIA CAROLINA SOUSA ROCHA/ 16/ 18/ 34/ 2/ 70/ 24º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 1999575/ CRISTINA ROBERTA DA COSTA GOMES SILVA/ 18/ 18/ 32/ 2/ 70/ 25º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2025478/ ANGELA MARIA DA SILVA/ 16/ 16/ 36/ 1/ 69/ 26º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2028358/ DAYANE PEREIRA DOS SANTOS E SOUSA/ 16/ 16/ 36/ 1/ 69/ 27º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2032569/ LUCILENE LOPES LIMA/ 14/ 16/ 36/ 3/ 69/ 28º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2010610/ TATIANE BATISTA DA SILVA/ 14/ 16/ 36/ 3/ 69/ 29º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2031681/ JOÃO PAULO RODRIGUES DOS SANTOS/ 14/ 18/ 36/ 1/ 69/ 30º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2033018/ CASSIA REGINA LUDOVINO DE MORAIS/ 12/ 20/ 36/ 1/ 69/ 31º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2020521/ ELISAMA PEREIRA DIAS RODRIGUES/ 16/ 16/ 34/ 3/ 69/ 32º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2021937/ VERA LÚCIA BATISTA ZACARIAS/ 16/ 18/ 34/ 1/ 69/ 33º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2061260/ VALERIA SOUSA PAES LANDIM/ 16/ 18/ 34/ 1/ 69/ 34º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2020407/ SAMARA VIEIRA DE CARVALHO/ 16/ 18/ 34/ 1/ 69/ 35º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2028301/ JÉSSICA BARBOSA DOS REIS/ 18/ 18/ 32/ 1/ 69/ 36º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2010115/ ANA CRISTINA DA SILVA FERREIRA/ 16/ 20/ 32/ 1/ 69/ 37º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2038007/ CLAUDICELIA NERES DOS SANTOS SILVA/ 14/ 20/ 32/ 3/ 69/ 38º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2025007/ JULIANE PRESTES MEOTTI/ 12/ 20/ 32/ 4,5/ 68,5/ 39º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2031072/ LEIDIENE DOS SANTOS ALMEIDA/ 16/ 14/ 36/ 2/ 68/ 40º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2033116/ AURICELIA COSTA DA SILVA/ 14/ 16/ 36/ 2/ 68/ 41º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2022082/ REGINA PEREIRA DOS REIS TAVARES/ 20/ 14/ 34/ 0/ 68/ 42º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2060227/ MARIA KEROLAINE DA SILVA MAIA/ 16/ 16/ 34/ 2/ 68/ 43º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2017242/ ARTUR BRUNO PINTO/ 14/ 18/ 34/ 2/ 68/ 44º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2031483/ JOANINA FERREIRA DA COSTA/ 12/ 20/ 34/ 2/ 68/ 45º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2048579/ FELIPE DA SILVA PEREIRA/ 16/ 18/ 32/ 2/ 68/ 46º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2041257/ VICTORIA PORTO FERNANDES/ 16/ 20/ 32/ 0/ 68/ 47º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2039868/ LEANDRO FERREIRA DE JESUS/ 20/ 12/ 32/ 3,5/ 67,5/ 48º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2000082/ JULIANE ORNELAS FREITAS/ 14/ 16/ 36/ 1/ 67/ 49º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2030302/ TATIANE DIAS PEREIRA/ 14/ 16/ 34/ 3/ 67/ 50º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2010300/ ÉRIKA DA SILVA VIEIRA/ 14/ 16/ 34/ 3/ 67/ 51º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2059478/ JACQUELINE SILVA MONTALVÃO/ 14/ 18/ 34/ 1/ 67/ 52º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2020581/ MAYARA TEIXEIRA MARTINS DE MELO/ 14/ 18/ 34/ 1/ 67/ 53º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2005852/ THAYRINE PEREIRA DAS NEVES/ 14/ 18/ 34/ 1/ 67/ 54º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2015120/ FABIANE DE CASTRO E SOUSA/ 12/ 18/ 34/ 3/ 67/ 55º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2035602/ PRISCILA DA SILVA SOUZA/ 12/ 18/ 34/ 3/ 67/ 56º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2031982/ DANIELLY IARA NUNES BARBOSA/ 12/ 18/ 34/ 3/ 67/ 57º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2033628/ THAIANY LUCENA ALVES RODRIGUES/ 20/ 12/ 32/ 3/ 67/ 58º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2007352/ LAYANE VITÓRIA SPÍNDOLA DA SILVA/ 18/ 14/ 32/ 3/ 67/ 59º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2033163/ LUCAS BATISTA DOS REIS/ 16/ 16/ 32/ 3/ 67/ 60º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2013654/ MARIANA NOGUEIRA LANNES CALDEIRA/ 16/ 18/ 32/ 1/ 67/ 61º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2031553/ ISABELLA CRYSTINA SABATH MIRANDA/ 14/ 18/ 32/ 3/ 67/ 62º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2037261/ GEOVANE PIRES DE OLIVEIRA/ 18/ 16/ 30/ 3/ 67/ 63º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2031648/ LUÍSA GUEDES ALMENDRA/ 16/ 18/ 30/ 3/ 67/ 64º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 1999552/ RÁLISSON DOUGLAS ALVES DA COSTA/ 16/ 20/ 30/ 1/ 67/ 65º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2035659/ RAIANNE BARBOSA DA SILVA/ 16/ 20/ 30/ 1/ 67/ 66º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2033718/ SUELEN SILVEIRA MACHADO/ 14/ 12/ 38/ 2/ 66/ 67º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2054780/ CARLAS IZABELA DE SOUZA/ 16/ 14/ 36/ 0/ 66/ 68º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2027909/ RAFAELLA MATOS DOS SANTOS/ 16/ 14/ 36/ 0/ 66/ 69º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2022322/ ROSÂNGELA KELEN PEREIRA/ 14/ 14/ 36/ 2/ 66/ 70º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2060554/ EDNALVA DOS SANTOS FONSECA SILVA/ 14/ 16/ 36/ 0/ 66/ 71º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2022911/ MAGNA ROCHA PEREIRA DE SENA/ 12/ 16/ 36/ 2/ 66/ 72º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2000071/ REGIANE DOURADO DA SILVA/ 18/ 12/ 34/ 2/ 66/ 73º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2032058/ ELCILEIDE SILVA DE SOUSA/ 16/ 14/ 34/ 2/ 66/ 74º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2022034/ ANTONIA AUREA SALES VIEIRA/ 16/ 16/ 34/ 0/ 66/ 75º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2020413/ FERNANDA MARIA DA SILVA/ 16/ 16/ 34/ 0/ 66/ 76º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2014243/ LUIZA MOREIRA CARDOSO/ 16/ 16/ 34/ 0/ 66/ 77º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2006293/ RAQUEL CARVALHO SILVA/ 14/ 18/ 34/ 0/ 66/ 78º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2026540/ PÂMELA DAYANE DA SILVA SANTOS/ 14/ 18/ 34/ 0/ 66/ 79º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2015587/ HANNA GOMES DA MOTA/ 12/ 18/ 34/ 2/ 66/ 80º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2016836/ GISELLE ILVA DE SOUSA SALES/ 10/ 20/ 34/ 2/ 66/ 81º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2030391/ CHRIS DANIELLE MENDES DOS SANTOS/ 18/ 16/ 32/ 0/ 66/ 82º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2021607/ ELENICE FRANCISCO DOS SANTOS/ 16/ 16/ 32/ 2/ 66/ 83º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 1998344/ JULIANA FERREIRA BRANDÃO/ 16/ 16/ 32/ 2/ 66/ 84º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2010014/ MILENA NASCIMENTO DOS SANTOS/ 16/ 18/ 32/ 0/ 66/ 85º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2028449/ ROSEANE CARVALHO SANTOS/ 16/ 18/ 32/ 0/ 66/ 86º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2034502/ ANDSON EDRICIO RODRIGUES DE MEDEIROS/ 12/ 20/ 32/ 2/ 66/ 87º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2021688/ DAIANE DOS SANTOS FARIAS/ 12/ 20/ 32/ 2/ 66/ 88º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2010649/ MICHELLE LOUISE CERCILIER COSTA FERREIRA/ 20/ 14/ 30/ 2/ 66/ 89º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2021714/ ISABELLA SOUSA RIBEIRO/ 16/ 18/ 30/ 2/ 66/ 90º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2019311/ JUSILÉIA SOARES DA SILVA/ 14/ 12/ 38/ 1/ 65/ 91º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2025688/ ANA PAULA TEIXEIRA COSTA DE JESUS/ 10/ 14/ 38/ 3/ 65/ 92º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2021581/ LETÍCIA MARTINS FONTES/ 6/ 18/ 38/ 3/ 65/ 93º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2025233/ MARIA HELENA SOARES SILVA/ 14/ 12/ 36/ 3/ 65/ 94º/ Aprovado/ Ampla Concorrência//2018435/ CICERO EDUARDO DE OLIVEIRA/ 16/ 18/ 26/ 1/ 61/ 287º/ Aprovado/ PcD - Pessoa com Deficiência//2036033/ KATIA KARINE ALVARENGA/ 10/ 14/ 30/ 3/ 57/ 459º/ Aprovado/ PcD - Pessoa com Deficiência//2004197/ LENIDES SOARES DA SILVA/ 14/ 14/ 28/ 1/ 57/ 464º/ Aprovado/ PcD - Pessoa com Deficiência//2005309/ ELIZABETH BATISTA DOS SANTOS/ 8/ 20/ 26/ 0/ 54/ 678º/ Aprovado/ PcD - Pessoa com Deficiência//2027051/ JOZIMEIRE TEIXEIRA BARBOSA ARAÚJO/ 12/ 16/ 24/ 2/ 54/ 685º/ Aprovado/ PcD - Pessoa com Deficiência//2022176/ ILDIMAR GOMES DA CRUZ/ 12/ 10/ 28/ 3/ 53/ 694º/ Aprovado/ PcD - Pessoa com Deficiência//2024249/ LEONARDO RAMOS MUNIZ/ 14/ 10/ 26/ 3/ 53/ 695º/ Aprovado/ PcD - Pessoa com Deficiência//2045744/ TATHIANE LOPES CIESLAK/ 12/ 14/ 24/ 3/ 53/ 696º/ Aprovado/ PcD - Pessoa com Deficiência//2025144/ MILENA PATRÍCIA FONTOURA/ 10/ 14/ 28/ 0/ 52/ 813º/ Aprovado/ PcD - Pessoa com Deficiência//2036410/ RAFAEL SANTOS MARQUES/ 8/ 16/ 28/ 0/ 52/ 820º/ Aprovado/ PcD - Pessoa com Deficiência//CARGO - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA - FORMOSA/GO: INSCRIÇÃO/ NOME/ LP/ NI/ CE/ TIT/ NOTA FINAL/ POSIÇÃO L. VAGA/ RESULTADO / MODALIDADE// 2019706/ GEYSE DENISE BARBOSA/ 12/ 16/ 24/ 3/ 55/ 1º/ Aprovado/ Ampla Concorrência//CARGO - PROFESSOR DE GEOGRAFIA - FORMOSA/GO: INSCRIÇÃO/ NOME/ LP/ NI/ CE/ TIT/ NOTA FINAL/ POSIÇÃO L. VAGA/ RESULTADO / MODALIDADE// 2060383/ RAFAEL RODRIGUES SOBREIRA DE SOUZA/ 12/ 16/ 32/ 1/ 61/ 1º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2013789/ ROSELIA DE SOUZA GUIMARÃES/ 12/ 14/ 24/ 3/ 53/ 2º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2020995/ WELLIGTON NUNES RODRIGUES SILVA/ 10/ 14/ 26/ 1/ 51/ 3º/ Aprovado/ Ampla Concorrência//CARGO - PROFESSOR DE HISTÓRIA - FORMOSA/GO: INSCRIÇÃO/ NOME/ LP/ NI/ CE/ TIT/ NOTA FINAL/ POSIÇÃO L. VAGA/ RESULTADO / MODALIDADE// 1999727/ JOATAN TEIXEIRA DAMAS/ 16/ 16/ 32/ 0/ 64/ 1º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2053758/ ADAIR PINTO DE OLIVEIRA NETO/ 14/ 18/ 30/ 1/ 63/ 2º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2025579/ GUSTAVO TEIXEIRA VERAS/ 12/ 14/ 34/ 0/ 60/ 3º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2031296/ MONIQUE MACHADO GUIMARÃES/ 14/ 12/ 30/ 3/ 59/ 4º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2021674/ TIAGO ESTOLE TRINDADE/ 12/ 16/ 30/ 1/ 59/ 5º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2003296/ ALISSON BARROSO REIS/ 10/ 16/ 30/ 2/ 58/ 6º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2016230/ LUAN MOREIRA NOGUEIRA SOUZA/ 14/ 12/ 30/ 0/ 56/ 7º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2036381/ NAIANY DE ARAÚJO SANTOS COSTA/ 14/ 14/ 28/ 0/ 56/ 8º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2003438/ GUSTAVO GOMES DE MEDEIROS/ 14/ 16/ 26/ 0/ 56/ 9º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2029833/ EDNAEL MORAIS DE OLIVEIRA/ 12/ 10/ 32/ 1/ 55/ 10º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2021589/ JOÃO WELITOM LISBOA RODRIGUES/ 12/ 14/ 28/ 1/ 55/ 11º/ Aprovado/ Ampla Concorrência//2029242/ ALESSANDER DORNELAS COSTA/ 6/ 14/ 26/ 0/ 46/ 57º/ Aprovado/ PcD - Pessoa com Deficiência//CARGO - PROFESSOR DE MATEMÁTICA - FORMOSA/GO: INSCRIÇÃO/ NOME/ LP/ NI/ CE/ TIT/ NOTA FINAL/ POSIÇÃO L. VAGA/ RESULTADO / MODALIDADE// 2007306/ GEOVANNE ALMEIDA DOS SANTOS/ 12/ 10/ 32/ 1/ 55/ 1º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2022619/ HERIC EDUARDO SOARES CAMPOS/ 10/ 16/ 28/ 1/ 55/ 2º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2008902/ ATILA ANTONIO BARROS/ 14/ 18/ 22/ 1/ 55/ 3º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2042916/ LUIS HENRIQUE OLIVEIRA DA COSTA/ 12/ 14/ 28/ 0/ 54/ 4º/ Aprovado/ Ampla Concorrência//CARGO - PROFESSOR DE PORTUGUÊS/INGLÊS - FORMOSA/GO: INSCRIÇÃO/ NOME/ LP/ NI/ CE/ TIT/ NOTA FINAL/ POSIÇÃO L. VAGA/ RESULTADO / MODALIDADE// 2020239/ ALINE LIMA OLIVEIRA/ 20/ 20/ 24/ 0/ 64/ 1º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2033244/ CHIRLEY GOMES MACHADO/ 14/ 10/ 34/ 2/ 60/ 2º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2027410/ ROGÉRIO PEREIRA FONTES/ 18/ 10/ 28/ 2/ 58/ 3º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2028444/ RAQUEL FRANCISCO DE SOUSA LEONCZYK/ 16/ 10/ 30/ 2/ 58/ 4º/ Aprovado/ Ampla Concorrência//2053876/ JÚLIO CÉZAR NUNES DO NASCIMENTO/ 12/ 14/ 30/ 1/ 57/ 7º/ Aprovado/ PcD - Pessoa com Deficiência//CARGO - PROFESSOR INTÉRPRETE DE BRAILLE - FORMOSA/GO: INSCRIÇÃO/ NOME/ LP/ NI/ CE/ TIT/ NOTA FINAL/ POSIÇÃO L. VAGA/ RESULTADO / MODALIDADE// 2010297/ ÉRIKA DA SILVA VIEIRA/ 18/ 14/ 28/ 3/ 63/ 1º/ Aprovado/ Ampla Concorrência//CARGO - PROFESSOR INTÉRPRETE DE LIBRAS - FORMOSA/GO: INSCRIÇÃO/ NOME/ LP/ NI/ CE/ TIT/ NOTA FINAL/ POSIÇÃO L. VAGA/ RESULTADO / MODALIDADE// 2013411/ CÁSSIA PEREIRA DE JESUS/ 14/ 6/ 30/ 3/ 53/ 1º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2004574/ LUDMYLLA NOGUEIRA XAVIER/ 10/ 12/ 28/ 2/ 52/ 2º/ Aprovado/ Ampla Concorrência//CARGO - PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR - FORMOSA/GO: INSCRIÇÃO/ NOME/ LP/ NI/ CE/ NOTA FINAL/ POSIÇÃO L. VAGA/ RESULTADO / MODALIDADE: 2010545/ CARLA APARECIDA VIEIRA DA MOTA/ 14/ 18/ 28/ 60/ 1º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2014738/ CRISTINA ROBERTA DA COSTA GOMES SILVA/ 16/ 14/ 28/ 58/ 2º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2005649/ ALESSANDRA DE OLIVEIRA/ 18/ 16/ 24/ 58/ 3º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2018216/ LÍLIA GUSTANE PASSOS ARAUJO/ 16/ 12/ 28/ 56/ 4º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2055330/ JANI KELLE VIEIRA ROSA MAGALHÃES/ 14/ 14/ 28/ 56/ 5º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2034260/ LUDIMILA GOMES TORRES PEREIRA/ 14/ 14/ 28/ 56/ 6º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2008920/ LEIDIANE LIVRAMENTO LIMA/ 16/ 20/ 20/ 56/ 7º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2020524/ ELISAMA PEREIRA DIAS RODRIGUES/ 16/ 8/ 30/ 54/ 8º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 1998351/ JULIANA FERREIRA BRANDÃO/ 14/ 10/ 30/ 54/ 9º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2026758/ ELIANE GOMES DE BRITO RIBEIRO/ 14/ 12/ 28/ 54/ 10º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2037425/ ERNESTINA DE FREITAS MACHADO/ 14/ 12/ 28/ 54/ 11º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2031628/ ADRIANA CARVALHO MARTINS/ 12/ 14/ 28/ 54/ 12º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2061461/ SARA BEATRIZ NOBRE FREIRE/ 16/ 16/ 22/ 54/ 13º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2028046/ KAREN CRISTHINA GENEROSO/ 14/ 10/ 28/ 52/ 14º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2004035/ KAMILA DA SILVA ALVARES/ 14/ 12/ 26/ 52/ 15º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2044207/ VANESSA DE SOUSA ATAIDE/ 14/ 8/ 28/ 50/ 16º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2037628/ ÁUREA DOS SANTOS GOBIRA/ 12/ 10/ 28/ 50/ 17º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2015750/ EDNELE PAULA ASSUNÇÃO/ 8/ 14/ 28/ 50/ 18º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2030058/ KELLEN CRISTINA ALVES DE SOUSA/ 14/ 12/ 24/ 50/ 19º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2026755/ ALESSANDRA DE JESUS COSTA/ 14/ 12/ 24/ 50/ 20º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2021670/ DIEGO DA SILVA/ 14/ 14/ 22/ 50/ 21º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2017066/ SIMONE ALMEIDA CAVALCANTE/ 12/ 16/ 22/ 50/ 22º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2028039/ NEIDE VIEIRA DOS SANTOS/ 12/ 16/ 22/ 50/ 23º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2016035/ ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS CALAZANS/ 14/ 8/ 26/ 48/ 24º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2033847/ ANDRÉIA DANIELA CONRAD E SILVA/ 16/ 8/ 24/ 48/ 25º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2015757/ ROSANGELA GOMES DA SILVA/ 14/ 10/ 24/ 48/ 26º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2027650/ EDUARDO SANTOS DE OLIVEIRA/ 14/ 10/ 24/ 48/ 27º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2061331/ EVA APARECIDA DA SILVA/ 12/ 12/ 24/ 48/ 28º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 1999622/ MARINALDA OLIVEIRA DA COSTA/ 12/ 12/ 24/ 48/ 29º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2027666/ MAIARA DA SILVA CASTRO/ 16/ 10/ 22/ 48/ 30º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2022064/ BRUNA DA COSTA RODRIGUES/ 14/ 12/ 22/ 48/ 31º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2028012/ JOANA DARC PEREIRA DA SILVA SANTOS/ 10/ 16/ 22/ 48/ 32º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2031896/ LEIDE DAIANY ALVES DE OLIVEIRA/ 14/ 14/ 20/ 48/ 33º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2009770/ JESSICA LENY MENDES DA SILVA/ 10/ 8/ 28/ 46/ 34º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2006140/ ALVINA PEREIRA DE JESUS LOPES/ 12/ 8/ 26/ 46/ 35º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2028077/ LUANA DE OLIVEIRA PINTO/ 12/ 8/ 26/ 46/ 36º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2044027/ DANIELA ARAUJO FERREIRA/ 10/ 10/ 26/ 46/ 37º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2014356/ ALZIRA SANTOS SOUZA/ 12/ 10/ 24/ 46/ 38º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2019425/ FABIANE BATISTA DE ATAIDE/ 12/ 10/ 24/ 46/ 39º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2032721/ BRUNA DUTRA SANTANA BARRETO/ 12/ 10/ 24/ 46/ 40º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2029467/ ALINE LOPES PEREIRA/ 16/ 8/ 22/ 46/ 41º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2021104/ MARIA SELMA BARBOSA DOS SANTOS/ 12/ 12/ 22/ 46/ 42º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2024469/ MARICÉLIA PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA/ 10/ 14/ 22/ 46/ 43º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2032517/ GISELLY FERREIRA DO PRADO/ 18/ 8/ 20/ 46/ 44º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2021696/ DAIANE DOS SANTOS FARIAS/ 14/ 12/ 20/ 46/ 45º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2029008/ SANDRA PEREIRA QUERMES DOURADO/ 12/ 14/ 20/ 46/ 46º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2028854/ KETILI PABLI RODRIGUES SILVA PEREIRA/ 16/ 16/ 14/ 46/ 47º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2054101/ JÉSSICA MAYARA BARBOSA ASSUNÇÃO/ 12/ 6/ 26/ 44/ 48º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2021646/ CLARINDA JOSÉ BARBOSA DE MAGALHÃES/ 16/ 4/ 24/ 44/ 49º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2044234/ LAURA DA SILVA BATISTA/ 12/ 8/ 24/ 44/ 50º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2013611/ NATALIA VIEIRA DA SILVA/ 10/ 10/ 24/ 44/ 51º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 1993921/ KEULY ARAUJO MELO/ 10/ 10/ 24/ 44/ 52º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2002356/ MARINA ELIAS BARRETO/ 12/ 10/ 22/ 44/ 53º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2026892/ REGINEI LOPES DA SILVA/ 10/ 12/ 22/ 44/ 54º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2007278/ KAREN MARQUES FRANCISCO MAIA/ 10/ 12/ 22/ 44/ 55º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2030712/ ISADORA DE LIMA SOARES/ 10/ 12/ 22/ 44/ 56º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2052949/ DANIELE NASCIMENTO FREITAS/ 14/ 10/ 20/ 44/ 57º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2022331/ TANAYARA VIANA RAMOS/ 14/ 12/ 18/ 44/ 58º/ Aprovado/ Ampla Concorrência//1999762/ PAULO BERTOLDO LANDIM/ 8/ 12/ 20/ 40/ 111º/ Aprovado/ PcD - Pessoa com Deficiência//2053179/ ALEL VAZ DE OLIVEIRA/ 12/ 10/ 18/ 40/ 116º/ Aprovado/ PcD - Pessoa com Deficiência//CARGO - PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR - FORMOSA/GO: INSCRIÇÃO/ NOME/ LP/ NI/ CE/ NOTA FINAL/ POSIÇÃO L. VAGA/ RESULTADO / MODALIDADE: 2006934/ THAÍS MACHADO DE OLIVEIRA/ 16/ 18/ 32/ 66/ 1º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2048314/ STEFFANY DE SOUZA DUARTE/ 14/ 20/ 32/ 66/ 2º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2010592/ ELISANGELA BATISTA SOARES/ 12/ 16/ 30/ 58/ 3º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2013944/ DANIELA RODRIGUES FERREIRA/ 10/ 18/ 30/ 58/ 4º/ Aprovado/ Ampla Concorrência//CARGO - PSICÓLOGO - FORMOSA/GO: INSCRIÇÃO/ NOME/ LP/ NI/ CE/ NOTA FINAL/ POSIÇÃO L. VAGA/ RESULTADO / MODALIDADE: 2037785/ JOYCE KAREN ROCHA ALVES LIMA/ 16/ 18/ 30/ 64/ 1º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2032027/ ALICE VIEIRA NUNES/ 20/ 16/ 26/ 62/ 2º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2009813/ GLAUCIA CARVALHO ROCHA/ 16/ 16/ 28/ 60/ 3º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2055545/ WALISSON DOS REIS SOUSA/ 18/ 16/ 26/ 60/ 4º/ Aprovado/ Ampla Concorrência//2033420/ RAINARA DUARTE SILVA/ 6/ 12/ 26/ 44/ 58º/ Aprovado/ PcD - Pessoa com Deficiência//CARGO - ZOOTECNISTA - FORMOSA/GO: INSCRIÇÃO/ NOME/ LP/ NI/ CE/ NOTA FINAL/ POSIÇÃO L. VAGA/ RESULTADO / MODALIDADE: 2034876/ JOÃO PEDRO ARAGÃO CARNEIRO/ 16/ 12/ 32/ 60/ 1º/ Aprovado/ Ampla Concorrência//CARGO - TÉCNICO DE LABORATÓRIO - FORMOSA/GO: INSCRIÇÃO/ NOME/ LP/ NI/ CE/ NOTA FINAL/ POSIÇÃO L. VAGA/ RESULTADO / MODALIDADE: 2010250/ ÍCARO NOÉ CAIXÊTA/ 12/ 12/ 38/ 62/ 1º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2002980/ DIEGO MOREIRA DE PAULO/ 14/ 16/ 30/ 60/ 2º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2003888/ LUCAS QUEIROZ SILVA LISBOA/ 6/ 20/ 32/ 58/ 3º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2005766/ LUCIO RENAN VIEIRA/ 12/ 16/ 30/ 58/ 4º/ Aprovado/ Ampla Concorrência//- TÉCNICO DE CONTABILIDADE - FORMOSA/GO: INSCRIÇÃO/ NOME/ LP/ NI/ CE/ NOTA FINAL/ POSIÇÃO L. VAGA/ RESULTADO / MODALIDADE: 2003382/ KAMILA APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZA/ 12/ 18/ 28/ 58/ 1º/ Aprovado/ Ampla Concorrência//CARGO - ADMINISTRATIVO ESCOLAR - FORMOSA/GO: INSCRIÇÃO/ NOME/ LP/ NI/ CE/ NOTA FINAL/ POSIÇÃO L. VAGA/ RESULTADO / MODALIDADE: 2025479/ HUGO MURILO DE ALMEIDA COSTA/ 16/ 14/ 32/ 62/ 1º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2002883/ CLEITON AROUCHA DO NASCIMENTO/ 14/ 12/ 34/ 60/ 2º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2021953/ GABRIEL KOEHLER FERREIRA/ 16/ 12/ 32/ 60/ 3º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2009076/ WILLIE NÉLSON DE PAULO PINTO/ 16/ 14/ 30/ 60/ 4º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2004539/ SARA MATOS LUCAS ARAUJO/ 10/ 14/ 34/ 58/ 5º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2020843/ KELLY CRISTINA PEREIRA XAVIER/ 16/ 10/ 32/ 58/ 6º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 1999922/ EMILIA FERREIRA DA SILVA/ 16/ 10/ 32/ 58/ 7º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2042561/ VICTOR VIEIRA DE MOURA/ 16/ 12/ 30/ 58/ 8º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2026339/ JULIANA FERREIRA DE LIMA/ 14/ 14/ 30/ 58/ 9º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2061036/ GABRIEL GOMES MACHADO/ 14/ 14/ 30/ 58/ 10º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2031383/ MARCELA RODRIGUES DE MELO/ 14/ 8/ 34/ 56/ 11º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2007034/ CARLOS ALBERTO OLIVEIRA COSTA/ 12/ 12/ 32/ 56/ 12º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2001382/ DEISE CARDOSO DA COSTA/ 8/ 16/ 32/ 56/ 13º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2010600/ RAFAEL FRANCISCO RODRIGUES RIBEIRO/ 12/ 14/ 30/ 56/ 14º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2037635/ ANTONIO CAETANO GOMES/ 14/ 14/ 28/ 56/ 15º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2036150/ PAULO FERNANDO RAPOSO PASSOS/ 18/ 14/ 24/ 56/ 16º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2062081/ THIAGO AUGUSTO ANDRADE DE PAULA/ 8/ 12/ 34/ 54/ 17º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2060553/ RAFAEL RODRIGUES SOBREIRA DE SOUZA/ 14/ 8/ 32/ 54/ 18º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2027118/ GUILHERME MENDES BRAGA DE SOUZA/ 12/ 10/ 32/ 54/ 19º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2025491/ MATEUS GUEDES BORGES/ 10/ 12/ 32/ 54/ 20º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2021383/ EDUARDO GABRIEL DA SILVA CANDIDO/ 10/ 12/ 32/ 54/ 21º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2001787/ ROMES RODRIGUES REIS DUTRA/ 14/ 10/ 30/ 54/ 22º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2061033/ MARIA LUÍSA EVANGELISTA DE SOUSA/ 14/ 10/ 30/ 54/ 23º/ Aprovado/ Ampla Concorrência//2016872/ ROGÉRIO MENDONÇA DE AZEVEDO/ 10/ 12/ 26/ 48/ 142º/ Aprovado/ PcD - Pessoa com Deficiência//2029904/ JÚLIO CÉZAR NUNES DO NASCIMENTO/ 12/ 12/ 24/ 48/ 152º/ Aprovado/ PcD - Pessoa com Deficiência//2048510/ STEFANY VERAS/ 10/ 6/ 28/ 44/ 284º/ Aprovado/ PcD - Pessoa com Deficiência//CARGO - ADMINISTRATIVO I - FORMOSA/GO: INSCRIÇÃO/ NOME/ LP/ NI/ CE/ NOTA FINAL/ POSIÇÃO L. VAGA/ RESULTADO / MODALIDADE: 2010298/ AGNO NUNES DA TRINDADE/ 20/ 18/ 32/ 70/ 1º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2034501/ CARLOS EDUARDO BRITO OLIVEIRA/ 18/ 14/ 36/ 68/ 2º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2002325/ LEANDRO DOS SANTOS PINHEIRO/ 18/ 16/ 32/ 66/ 3º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2027451/ CARLOS HENRIQUE BARROS DE ARAUJO/ 14/ 16/ 34/ 64/ 4º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2026930/ TAINÁ DIAS DA COSTA/ 12/ 18/ 34/ 64/ 5º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2039940/ DHYESSICA DE OLIVEIRA MAGALHÃES/ 12/ 16/ 34/ 62/ 6º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2027771/ MILENA DE OLIVEIRA COSTA/ 14/ 16/ 32/ 62/ 7º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2060091/ BRUNO HENRIQUE SPINDOLA PEREIRA/ 14/ 18/ 30/ 62/ 8º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2036817/ JHONATAS SOUZA DA COSTA/ 12/ 14/ 34/ 60/ 9º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2037091/ RAQUEL SIQUEIRA DOURADO/ 14/ 14/ 32/ 60/ 10º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2031116/ STÉPHANE HINELLE MEIRA GONÇALVES/ 12/ 16/ 32/ 60/ 11º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2037817/ SAMUEL BATISTA DE MOURA/ 14/ 16/ 30/ 60/ 12º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2033387/ KARINE RODRIGUES DA SILVA ALMEIDA/ 14/ 18/ 28/ 60/ 13º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2056278/ JADER OLIVEIRA TICLY/ 12/ 14/ 32/ 58/ 14º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2029152/ JOANA CRISTIANE MENDES DE MOURA/ 14/ 14/ 30/ 58/ 15º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 1993315/ ALESSANDRA DE OLIVEIRA/ 12/ 16/ 30/ 58/ 16º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2022517/ JOSÉ OTÁVIO DE MELLO PEREIRA/ 12/ 16/ 30/ 58/ 17º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2014288/ EMANUELA VITÓRIA DE JESUZ ALMEIDA/ 18/ 12/ 28/ 58/ 18º/ Aprovado/ Ampla Concorrência//2054008/ SEBASTIAO ANTONIO DA SILVA NETO/ 8/ 10/ 30/ 48/ 81º/ Aprovado/ PcD - Pessoa com Deficiência//2041534/ MICHELLE WENDE FERREIRA GUEDES/ 2/ 14/ 26/ 42/ 197º/ Aprovado/ PcD - Pessoa com Deficiência//302 - ASSISTENTE DA EQUIPE DE REFERÊNCIA - FORMOSA/GO: INSCRIÇÃO/ NOME/ LP/ NI/ CE/ NOTA FINAL/ POSIÇÃO L. VAGA/ RESULTADO / MODALIDADE: 2033700/ JOÃO PAULO TAVARES DE OLIVEIRA/ 8/ 18/ 24/ 50/ 1º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2039877/ KAROLINE DA SILVA/ 12/ 16/ 20/ 48/ 2º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2014056/ VITÓRIA ÁUREA RODRIGUES DA COSTA/ 10/ 12/ 22/ 44/ 3º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2022568/ TIAGO DOS REIS SANTOS/ 10/ 16/ 18/ 44/ 4º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2048286/ BRUNA GASPAR PEREIRA LINS/ 8/ 20/ 16/ 44/ 5º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2016776/ MARCOS PAULO CORINO DE MELO/ 12/ 10/ 20/ 42/ 6º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2029995/ VANESSA CRISTINA DA SILVA/ 8/ 14/ 20/ 42/ 7º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2061572/ QUELLE BOA SORTE SILVA/ 8/ 14/ 20/ 42/ 8º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2033023/ KAILAN PEREIRA DA SILVA/ 8/ 14/ 20/ 42/ 9º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2014342/ RICARDO FLORENCIO DA COSTA/ 12/ 12/ 18/ 42/ 10º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2031687/ MARCUS VINÍCIUS DUARTE ALMEIDA/ 12/ 14/ 16/ 42/ 11º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2054368/ GUSTTAVO CORSINO BIDA/ 8/ 18/ 16/ 42/ 12º/ Aprovado/ Ampla Concorrência//CARGO - CUIDADOR SOCIAL - FORMOSA/GO: INSCRIÇÃO/ NOME/ LP/ NI/ CE/ NOTA FINAL/ POSIÇÃO L. VAGA/ RESULTADO / MODALIDADE: 2034286/ IGLAE GUNTHER/ 14/ 16/ 38/ 68/ 1º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2061487/ ROBERTO DIAS ROCHA/ 14/ 12/ 40/ 66/ 2º/ Aprovado/ PcD - Pessoa com Deficiência// 2024548/ REI?ZIANE GONÇALVES DOS SANTOS/ 14/ 12/ 40/ 66/ 3º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2019861/ BRUNA MICKAELLY SILVA DE SOUZA/ 12/ 14/ 40/ 66/ 4º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2031948/ JOÃO WELITOM LISBOA RODRIGUES/ 10/ 16/ 40/ 66/ 5º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2041256/ ALAN BATISTA DIAS/ 10/ 16/ 40/ 66/ 6º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2028642/ ULLY GLEICE SOARES DA SILVA/ 14/ 14/ 38/ 66/ 7º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2061528/ PABLYNE SAMARA BARBOSA GOBIRA/ 10/ 18/ 38/ 66/ 8º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2027642/ INGRID TALITA OLIVEIRA DA SILVA/ 12/ 12/ 40/ 64/ 9º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2060847/ AILTON BRAZ DOS SANTOS/ 16/ 10/ 38/ 64/ 10º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2030252/ BEATRIZ ALVES MACHADO DE PAIVA/ 12/ 16/ 36/ 64/ 11º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2032875/ JOSILEIA JOSE PEREIRA/ 12/ 10/ 40/ 62/ 12º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2004100/ JULIANNA FERNANDES ARAUJO/ 8/ 14/ 40/ 62/ 13º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2013825/ DAIANE DOS SANTOS MARIANO DE DEUS/ 6/ 16/ 40/ 62/ 14º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2034957/ DIEGO DOS REIS VIEIRA/ 12/ 12/ 38/ 62/ 15º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2016659/ PAULO EDUARDO SOUSA DE OLIVEIRA/ 10/ 14/ 38/ 62/ 16º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2031083/ JACKLINNE BRUSNELLO BARBOSA DE SOUZA/ 10/ 14/ 38/ 62/ 17º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2048240/ LUZIENE TELES PEREIRA/ 10/ 14/ 38/ 62/ 18º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2000200/ ARNÔR BARBOSA SANTOS/ 8/ 16/ 38/ 62/ 19º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2005441/ ANDRESSA DAMACENO DE JESUS/ 8/ 16/ 38/ 62/ 20º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2046950/ BRUNA CARVALHO LIMA/ 14/ 12/ 36/ 62/ 21º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2053363/ WELLINGTON DE SOUZA/ 12/ 14/ 36/ 62/ 22º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2002872/ YANCA GABRIELLE FELIX DE OLIVEIRA/ 12/ 14/ 36/ 62/ 23º/ Aprovado/ Ampla Concorrência//2048532/ STEFANY VERAS/ 6/ 12/ 36/ 54/ 90º/ Aprovado/ PcD - Pessoa com Deficiência//CARGO - EDUCADOR SOCIAL - FORMOSA/GO: INSCRIÇÃO/ NOME/ LP/ NI/ CE/ NOTA FINAL/ POSIÇÃO L. VAGA/ RESULTADO / MODALIDADE: 2000202/ ARNÔR BARBOSA SANTOS/ 16/ 12/ 28/ 56/ 1º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2037011/ NAREL ALVES FERREIRA/ 10/ 10/ 26/ 46/ 2º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2033056/ KAILAN PEREIRA DA SILVA/ 8/ 12/ 24/ 44/ 3º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2030444/ RICARDO ROSA DOS SANTOS/ 12/ 8/ 22/ 42/ 4º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2009847/ SUÉLLY BRENNA ALVES PIMENTEL/ 10/ 8/ 22/ 40/ 5º/ Aprovado/ Ampla ConcorrênciaCARGO - FACILITADOR DA OFICINA DE ARTES - FORMOSA/GO: INSCRIÇÃO/ NOME/ LP/ NI/ CE/ NOTA FINAL/ POSIÇÃO L. VAGA/ RESULTADO / MODALIDADE: 2003702/ MARIA CRISTINA MARQUES DOS SANTOS DE CARVALHO/ 10/ 18/ 26/ 54/ 1º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2038588/ AMANDA BOUGLEUX COELHO/ 14/ 16/ 24/ 54/ 2º/ Aprovado/ Ampla Concorrência//CARGO - FACILITADOR DA OFICINA DE ESPORTES - FORMOSA/GO: INSCRIÇÃO/ NOME/ LP/ NI/ CE/ NOTA FINAL/ POSIÇÃO L. VAGA/ RESULTADO / MODALIDADE: 2026444/ CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS COSTA/ 10/ 14/ 16/ 40/ 1º/ Aprovado/ Ampla ConcorrênciaCARGO - FACILITADOR DA OFICINA DE MÚSICA - FORMOSA/GO: INSCRIÇÃO/ NOME/ LP/ NI/ CE/ NOTA FINAL/ POSIÇÃO L. VAGA/ RESULTADO / MODALIDADE: 2032390/ ANA GISRRÊ ALEXANDRE MOTA/ 12/ 10/ 20/ 42/ 1º/ Aprovado/ Ampla ConcorrênciaCARGO - FISCAL DE TRIBUTOS MUNICIPAIS - FORMOSA/GO: INSCRIÇÃO/ NOME/ LP/ NI/ CE/ NOTA FINAL/ POSIÇÃO L. VAGA/ RESULTADO / MODALIDADE: 2026798/ LUIZ GUSTAVO ALVES BRANDÃO/ 20/ 18/ 40/ 78/ 1º/ Aprovado/ Ampla Concorrência//CARGO - TOPÓGRAFO - FORMOSA/GO: INSCRIÇÃO/ NOME/ LP/ NI/ CE/ NOTA FINAL/ POSIÇÃO L. VAGA/ RESULTADO / MODALIDADE: 2010805/ RAMON VAZ DA SILVA/ 16/ 16/ 22/ 54/ 1º/ Aprovado/ Ampla Concorrência//CARGO - AGENTE DE MANUTENÇÃO MECÂNICA - FORMOSA/GO: INSCRIÇÃO/ NOME/ LP/ RL/ NOTA FINAL/ POSIÇÃO L. VAGA/ RESULTADO / MODALIDADE/ // 2013798/ DARLAN RODRIGUES DOS SANTOS/ 30/ 38/ 68/ 1º/ Aprovado/ PcD - Pessoa com Deficiência/ // 2013971/ ISAQUE DOS SANTOS PEREIRA/ 30/ 36/ 66/ 2º/ Aprovado/ Ampla Concorrência/ // 2059941/ GUSTAVO RODRIGUES MACHADO CARVALHO/ 24/ 40/ 64/ 3º/ Aprovado/ Ampla Concorrência/ // 2000221/ MARCELO RULHING DE SIQUEIRA/ 30/ 32/ 62/ 4º/ Aprovado/ Ampla Concorrência/ // 2034377/ UALISSON PEREIRA DA SILVA/ 28/ 34/ 62/ 5º/ Aprovado/ Ampla Concorrência/ // 2029972/ GEOVANI LOPES CARVALHO/ 26/ 36/ 62/ 6º/ Aprovado/ Ampla Concorrência//CARGO - AGENTE DE SERVIÇOS DE HIG. ALIMENTAÇÃO - FORMOSA/GO: INSCRIÇÃO/ NOME/ LP/ RL/ NOTA FINAL/ POSIÇÃO L. VAGA/ RESULTADO / MODALIDADE/ // 2036399/ PEDRO HENRIQUE FRANÇA DE JESUS/ 40/ 34/ 74/ 1º/ Aprovado/ Ampla Concorrência/ // 2032432/ KARINE RODRIGUES DA SILVA ALMEIDA/ 38/ 36/ 74/ 2º/ Aprovado/ Ampla Concorrência/ // 1993346/ BÁRBARA CRYSTHYNA ALMEIDA DE BAIRROS/ 36/ 38/ 74/ 3º/ Aprovado/ Ampla Concorrência/ // 2031906/ LORRAYNE MARIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS/ 36/ 38/ 74/ 4º/ Aprovado/ Ampla Concorrência/ // 2028572/ JEAN CARLOS SARAIVA MUNIZ/ 34/ 40/ 74/ 5º/ Aprovado/ Ampla Concorrência/ // 2031250/ MARIANA REIS MEDEIROS/ 34/ 40/ 74/ 6º/ Aprovado/ Ampla Concorrência/ // 2019881/ MATHEUS NEVES MACEDO/ 34/ 40/ 74/ 7º/ Aprovado/ Ampla Concorrência/ // 2036485/ PAULO OLIVEIRA LÁZIO JÚNIOR/ 36/ 36/ 72/ 8º/ Aprovado/ Ampla Concorrência/ // 2035490/ LUCAS DE SOUZA SAMPAIO/ 34/ 38/ 72/ 9º/ Aprovado/ Ampla Concorrência/ // 2036557/ THIAGO ROBERTO DOS SANTOS LANDIM BORGES/ 32/ 40/ 72/ 10º/ Aprovado/ Ampla Concorrência/ // 2034913/ MARIA LENICE DE LIMA/ 38/ 32/ 70/ 11º/ Aprovado/ Ampla Concorrência/ // 2042705/ CARLOS WERNECK/ 34/ 36/ 70/ 12º/ Aprovado/ Ampla Concorrência/ // 2029095/ WASLEY ARAUJO SOARES/ 34/ 36/ 70/ 13º/ Aprovado/ Ampla Concorrência/ // 2013934/ VALERIA DOS ANJOS RIBEIRO DA SILVA/ 34/ 36/ 70/ 14º/ Aprovado/ Ampla Concorrência/ // 2027945/ ANDRESSA FERREIRA DA CRUZ/ 34/ 36/ 70/ 15º/ Aprovado/ Ampla Concorrência/ // 2004744/ MARIA IZABEL MACHADO/ 32/ 38/ 70/ 16º/ Aprovado/ Ampla Concorrência/ // 2025852/ ARTHUR FERREIRA DE SOUSA/ 32/ 38/ 70/ 17º/ Aprovado/ Ampla Concorrência/ // 2021483/ GISLANE DURÃES DE SOUZA/ 32/ 38/ 70/ 18º/ Aprovado/ Ampla Concorrência/ // 2053528/ ROSE MEIRE OLIVEIRA DA SILVA/ 30/ 40/ 70/ 19º/ Aprovado/ Ampla Concorrência/ // 2051347/ FELIPE MATTHEUS ALARCAO BRAGA SILVA/ 30/ 40/ 70/ 20º/ Aprovado/ Ampla Concorrência/ // 2029245/ ALESSANDER DORNELAS COSTA/ 36/ 32/ 68/ 21º/ Aprovado/ PcD - Pessoa com Deficiência/ // 2055812/ JULIANO DA SILVA GOMES/ 34/ 34/ 68/ 22º/ Aprovado/ Ampla Concorrência/ // 2019438/ ESTER ALMEIDA ROCHA PEREIRA/ 34/ 34/ 68/ 23º/ Aprovado/ Ampla Concorrência/ // 2004228/ GABRIELY DE SOUSA FERREIRA MOURA/ 34/ 34/ 68/ 24º/ Aprovado/ Ampla Concorrência/ // 2026233/ NEYDE APARECIDA DE SOUSA/ 32/ 36/ 68/ 25º/ Aprovado/ Ampla Concorrência/ // 2027489/ WELBER PEREIRA SOARES/ 32/ 36/ 68/ 26º/ Aprovado/ Ampla Concorrência/ // 2003059/ RODRIGO FERNANDES DA SILVA/ 32/ 36/ 68/ 27º/ Aprovado/ Ampla Concorrência/ // 2013642/ GISELE ROMUALDO DA SILVA/ 32/ 36/ 68/ 28º/ Aprovado/ Ampla Concorrência/ // 2022234/ HUDSON GREGÓRIO MACIEL/ 32/ 36/ 68/ 29º/ Aprovado/ Ampla Concorrência/ // 2013828/ KAREN KEYLLE NERIS DA SILVA/ 32/ 36/ 68/ 30º/ Aprovado/ Ampla Concorrência/ // 2058978/ IVO DA SILVA MENDES/ 32/ 36/ 68/ 31º/ Aprovado/ Ampla Concorrência/ // 2025250/ ELLEN VITÓRIA DO ANJOS CHAVES/ 32/ 36/ 68/ 32º/ Aprovado/ Ampla Concorrência/ // 2026723/ MARCIO APARECIDO SANTOS MOREIRA/ 30/ 38/ 68/ 33º/ Aprovado/ Ampla Concorrência/ // 2027353/ ÉRICA TAIANE NUNES RODRIGUES DA SILVA/ 30/ 38/ 68/ 34º/ Aprovado/ Ampla Concorrência/ // 2032001/ KALLYCA VENUTH COSTA ALVIS/ 30/ 38/ 68/ 35º/ Aprovado/ Ampla Concorrência/ // 2034578/ SHEILA MARCIANO DA SILVA/ 30/ 38/ 68/ 36º/ Aprovado/ Ampla Concorrência/ // 2031630/ LAÍS DE SOUSA LEAL/ 30/ 38/ 68/ 37º/ Aprovado/ Ampla Concorrência/ // 2033706/ LUCAS BEZERRA DE OLIVEIRA/ 30/ 38/ 68/ 38º/ Aprovado/ Ampla Concorrência/ // 2009747/ JOSÉ VITOR FÉLIX GONÇALVES/ 30/ 38/ 68/ 39º/ Aprovado/ Ampla Concorrência/ // 2010421/ RAFAEL DIAS DE SOUZA/ 28/ 40/ 68/ 40º/ Aprovado/ Ampla Concorrência/ // 2011282/ APARECIDO MENDES ATHAYDE/ 28/ 40/ 68/ 41º/ Aprovado/ Ampla Concorrência/ // 2029740/ APARECIDA CARNEIRO DE OLIVEIRA/ 28/ 40/ 68/ 42º/ Aprovado/ Ampla Concorrência/ // 2025387/ ANNA PAULA DE SOUSA LIMA/ 38/ 28/ 66/ 43º/ Aprovado/ Ampla Concorrência/ // 2055413/ WESLEY FERREIRA DA SILVA/ 36/ 30/ 66/ 44º/ Aprovado/ Ampla Concorrência/ // 2024808/ JOVIANO VIEIRA RODRIGUES FILHO/ 34/ 32/ 66/ 45º/ Aprovado/ Ampla Concorrência/ // 2031658/ JOSEANE PEREIRA DE OLIVEIRA/ 34/ 32/ 66/ 46º/ Aprovado/ Ampla Concorrência/ // 2061031/ JANE BARROS BARBOSA/ 32/ 34/ 66/ 47º/ Aprovado/ Ampla Concorrência/ // 2001299/ ARNÔR BARBOSA SANTOS/ 32/ 34/ 66/ 48º/ Aprovado/ Ampla Concorrência/ // 2020222/ EGIDIO DO PRADO NETO/ 32/ 34/ 66/ 49º/ Aprovado/ Ampla Concorrência/ // 2024357/ CARLA CAROLINE BARBOSA DA CUNHA/ 32/ 34/ 66/ 50º/ Aprovado/ Ampla Concorrência/ // 2022565/ FERNANDO FELIPE DA SILVA RODRIGUES/ 32/ 34/ 66/ 51º/ Aprovado/ Ampla Concorrência/ // 2036507/ DIONETE PEREIRA DA SILVA GOMES/ 32/ 34/ 66/ 52º/ Aprovado/ Ampla Concorrência/ // 2034360/ JOSEANE PEREIRA BRAGA VIEIRA/ 32/ 34/ 66/ 53º/ Aprovado/ Ampla Concorrência/ // 2038350/ NAIARA OLIVEIRA DA SILVA/ 32/ 34/ 66/ 54º/ Aprovado/ Ampla Concorrência/ // 2003742/ HEYLA PIRES DOURADO/ 32/ 34/ 66/ 55º/ Aprovado/ Ampla Concorrência//2061453/ ROBERTO DIAS ROCHA/ 26/ 38/ 64/ 103º/ Aprovado/ PcD - Pessoa com Deficiência/ //2059584/ ELVIA ABADIA DA SILVA/ 26/ 34/ 60/ 175º/ Aprovado/ PcD - Pessoa com Deficiência//2038362/ ÉRIC MOURA DE LIMA/ 24/ 30/ 54/ 356º/ Aprovado/ PcD - Pessoa com Deficiência//2001783/ LUCAS OLIVEIRA NEVES/ 22/ 30/ 52/ 452º/ Aprovado/ PcD - Pessoa com Deficiência//2053597/ MARIA LUCINEIDE ANASTÁCIO DE SOUSA SILVA/ 26/ 24/ 50/ 492º/ Aprovado/ PcD - Pessoa com Deficiência/ //CARGO - AGENTE DE SERVIÇOS DE OBRAS PÚBLICAS - FORMOSA/GO: INSCRIÇÃO/ NOME/ LP/ RL/ NOTA FINAL/ POSIÇÃO L. VAGA/ RESULTADO / MODALIDADE/ // 2058740/ EDSON MOISÉS CHAVES/ 28/ 34/ 62/ 1º/ Aprovado/ Ampla Concorrência/ // 2057706/ JACKSON DA COSTA MELO/ 26/ 32/ 58/ 2º/ Aprovado/ Ampla Concorrência/ // 2031120/ EVANILDO RODRIGUES DE ATAIDES/ 20/ 36/ 56/ 3º/ Aprovado/ Ampla Concorrência/ // 2005866/ RODRIGO JOSE TAVEIRA/ 24/ 30/ 54/ 4º/ Aprovado/ Ampla Concorrência/ // 2025109/ PAULO CÉSAR ROSA DE OLIVEIRA/ 22/ 32/ 54/ 5º/ Aprovado/ Ampla Concorrência/ // 2016554/ GLEIDMILSON PEREIRA DE SOUSA/ 22/ 32/ 54/ 6º/ Aprovado/ Ampla Concorrência//CARGO - AGENTE DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - FORMOSA/GO: INSCRIÇÃO/ NOME/ LP/ RL/ NOTA FINAL/ POSIÇÃO L. VAGA/ RESULTADO / MODALIDADE/ // 2027319/ KEZIA PEREIRA DOS SANTOS/ 36/ 40/ 76/ 1º/ Aprovado/ Ampla Concorrência/ // 2024619/ SEBASTIAO LIMA DA SILVA MESSIAS/ 34/ 36/ 70/ 2º/ Aprovado/ Ampla Concorrência/ // 2001259/ JEFERSON PEREIRA DE OLIVEIRA/ 32/ 36/ 68/ 3º/ Aprovado/ Ampla Concorrência/ // 2031210/ MILANIR MICHAEL SPINDOLA DE ATAIDES/ 34/ 32/ 66/ 4º/ Aprovado/ Ampla Concorrência/ // 2025044/ FERNANDO ALEXANDRE JACINTO DA SILVA/ 30/ 36/ 66/ 5º/ Aprovado/ Ampla Concorrência//2024154/ HAMILTON SEBASTIÃO HIPÓLITO GONÇALVES DUTRA/ 26/ 22/ 48/ 27º/ Aprovado/ PcD - Pessoa com Deficiência//CARGO - AGENTE OPERACIONAL DE SEGURANÇA - FORMOSA/GO: INSCRIÇÃO/ NOME/ LP/ RL/ NOTA FINAL/ POSIÇÃO L. VAGA/ RESULTADO / MODALIDADE/ // 2032114/ RICARDO ROSA DOS SANTOS/ 34/ 36/ 70/ 1º/ Aprovado/ Ampla Concorrência/ // 2059646/ RAFAEL ALAN MONTE SOUSA/ 32/ 38/ 70/ 2º/ Aprovado/ Ampla Concorrência/ // 2037335/ MARCO TULIO VIEIRA DE SOUSA/ 28/ 40/ 68/ 3º/ Aprovado/ Ampla Concorrência/ // 2053359/ WELLINGTON DE SOUZA/ 28/ 38/ 66/ 4º/ Aprovado/ Ampla Concorrência/ // 2014260/ ADENILTON ALVES DE OLIVEIRA/ 26/ 40/ 66/ 5º/ Aprovado/ Ampla Concorrência//CARGO - AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO - FORMOSA/GO: INSCRIÇÃO/ NOME/ LP/ RL/ NOTA FINAL/ POSIÇÃO L. VAGA/ RESULTADO / MODALIDADE/ // 2031634/ JUCELI MARIA MARQUES/ 30/ 20/ 50/ 1º/ Aprovado/ Ampla Concorrência/ // 2037486/ ISABELLA FERNANDA CALÇADO DE OLIVEIRA/ 20/ 26/ 46/ 2º/ Aprovado/ Ampla Concorrência//CARGO - AUXILIAR DE MANUTENÇÃO MECÂNICA - FORMOSA/GO: INSCRIÇÃO/ NOME/ LP/ RL/ NOTA FINAL/ POSIÇÃO L. VAGA/ RESULTADO / MODALIDADE/ // 2030118/ DANILO RIBEIRO TIAGO/ 32/ 36/ 68/ 1º/ Aprovado/ Ampla Concorrência/ // 2000218/ CLEITON AROUCHA DO NASCIMENTO/ 26/ 40/ 66/ 2º/ Aprovado/ Ampla Concorrência/ // 2014642/ JOSÉ FERREIRA CHAVES FILHO/ 30/ 34/ 64/ 3º/ Aprovado/ Ampla Concorrência/ // 2031392/ MARCELO TOMÁS DE AQUINO/ 28/ 34/ 62/ 4º/ Aprovado/ Ampla Concorrência//CARGO - AUXILIAR DE SERVIÇOS E OBRAS PÚBLICAS - FORMOSA/GO: INSCRIÇÃO/ NOME/ LP/ RL/ NOTA FINAL/ POSIÇÃO L. VAGA/ RESULTADO / MODALIDADE/ // 2060253/ ENOQUE ALVES FERNANDES/ 24/ 24/ 48/ 1º/ Aprovado/ Ampla Concorrência/ // 2039652/ DAVID PEREIRA DA SILVA/ 14/ 28/ 42/ 2º/ Aprovado/ Ampla Concorrência//CARGO - AUXILIAR DE SERVIÇOS OPERACIONAIS - FORMOSA/GO: INSCRIÇÃO/ NOME/ LP/ RL/ NOTA FINAL/ POSIÇÃO L. VAGA/ RESULTADO / MODALIDADE/ // 2034495/ CARLOS EDUARDO BRITO OLIVEIRA/ 30/ 20/ 50/ 1º/ Aprovado/ Ampla Concorrência/ // 2014568/ JOÃO PEDRO DO NASCIMENTO CORDEIRO/ 30/ 20/ 50/ 2º/ Aprovado/ Ampla Concorrência/ // 2032119/ KADU DANTAS DA COSTA VAZ/ 24/ 26/ 50/ 3º/ Aprovado/ Ampla Concorrência/ // 2028114/ KAYK CELESTINO CANDIDO/ 26/ 20/ 46/ 4º/ Aprovado/ Ampla Concorrência/ // 2022791/ DIOGO GABRIEL GONÇALVES ROCHA/ 26/ 20/ 46/ 5º/ Aprovado/ Ampla Concorrência/ // 2022229/ KAILAN PEREIRA DA SILVA/ 22/ 24/ 46/ 6º/ Aprovado/ Ampla Concorrência/ // 2022970/ MATHEUS RODRIGUES DE SOUSA/ 32/ 10/ 42/ 7º/ Aprovado/ Ampla Concorrência/ // 2044154/ JÚLIO GABRIEL LOCIO DE ALENCAR DOS REIS/ 26/ 16/ 42/ 8º/ Aprovado/ Ampla Concorrência/ // 2010204/ JOHN LENON REIS ALVES SILVA/ 22/ 20/ 42/ 9º/ Aprovado/ Ampla Concorrência/ // 2028290/ FERNANDO DIAS DE ALECRIM/ 26/ 14/ 40/ 10º/ Aprovado/ Ampla Concorrência/ // 2039730/ ARLLEN LUCAS DA COSTA ATAIDE/ 26/ 14/ 40/ 11º/ Aprovado/ Ampla Concorrência//CARGO - AUXILIAR DE TOPOGRAFIA - FORMOSA/GO: INSCRIÇÃO/ NOME/ LP/ RL/ NOTA FINAL/ POSIÇÃO L. VAGA/ RESULTADO / MODALIDADE/ // 2060490/ JÉSSICA LARA ROSA PENNA DE OLIVEIRA/ 40/ 36/ 76/ 1º/ Aprovado/ Ampla Concorrência//CARGO - AUXILIAR GERAL - FORMOSA/GO: INSCRIÇÃO/ NOME/ LP/ RL/ NOTA FINAL/ POSIÇÃO L. VAGA/ RESULTADO / MODALIDADE/ // 2013148/ ISABELLA KAROLINA ALVES FERNANDES AMARAL/ 28/ 34/ 62/ 1º/ Aprovado/ Ampla Concorrência/ // 1995179/ DENISE DA SILVA OLIVEIRA AMORIM BATISTA/ 30/ 30/ 60/ 2º/ Aprovado/ Ampla Concorrência/ // 2032758/ JORDANA LARA RIBEIRO DOS SANTOS/ 24/ 34/ 58/ 3º/ Aprovado/ Ampla Concorrência/ // 2037626/ ANASTÁCIO ANTONIO DE MELO NETO/ 30/ 26/ 56/ 4º/ Aprovado/ Ampla Concorrência/ // 1993364/ NAREL ALVES FERREIRA/ 30/ 26/ 56/ 5º/ Aprovado/ Ampla Concorrência//CARGO - COZINHEIRO - FORMOSA/GO: INSCRIÇÃO/ NOME/ LP/ RL/ NOTA FINAL/ POSIÇÃO L. VAGA/ RESULTADO / MODALIDADE/ // 2061611/ JANAINA MARIA DA SILVA/ 34/ 26/ 60/ 1º/ Aprovado/ Ampla Concorrência/ // 2062243/ PAULO CESAR FRANCISCO DOURADO/ 22/ 32/ 54/ 2º/ Aprovado/ Ampla Concorrência/ // 2035008/ DANIELA COSTA GOMES RIBEIRO/ 20/ 34/ 54/ 3º/ Aprovado/ Ampla Concorrência/ // 2034991/ THAIS AIDAN RODRIGUES RIBEIRO CUNHA/ 26/ 26/ 52/ 4º/ Aprovado/ Ampla Concorrência/ // 2027926/ VICTOR MICAEL HAMERSKI PEREIRA PINTO/ 26/ 24/ 50/ 5º/ Aprovado/ Ampla Concorrência/ // 2061784/ ELIENE PEREIRA DE FREITAS SILVA/ 30/ 18/ 48/ 6º/ Aprovado/ Ampla Concorrência/ // 2013628/ CRISTIANE JOSÉ DA SILVEIRA MESQUITA/ 26/ 22/ 48/ 7º/ Aprovado/ Ampla Concorrência/ // 2020670/ ELISMAR GOMES TEIXEIRA/ 24/ 24/ 48/ 8º/ Aprovado/ Ampla Concorrência//CARGO - ELETRICISTA - FORMOSA/GO: INSCRIÇÃO/ NOME/ LP/ RL/ NOTA FINAL/ POSIÇÃO L. VAGA/ RESULTADO / MODALIDADE/ // 2031649/ LEONARDO MARTINS BATISTA/ 32/ 40/ 72/ 1º/ Aprovado/ Ampla Concorrência/ // 2024611/ DANIEL ALVARES DOS SANTOS/ 36/ 32/ 68/ 2º/ Aprovado/ Ampla Concorrência/ // 2053716/ ARTUR JOSE DOURADO JUNIOR/ 28/ 38/ 66/ 3º/ Aprovado/ Ampla Concorrência//CARGO - ENFERMAGEM - FORMOSA/GO: INSCRIÇÃO/ NOME/ LP/ RL/ CE/ NOTA FINAL/ POSIÇÃO L. VAGA/ RESULTADO / MODALIDADE: 2053291/ LUIS CESAR FERREIRA AZEVEDO/ 14/ 12/ 40/ 66/ 1º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2022485/ THALIA TRINDADE DE ARAÚJO ROCHA/ 14/ 14/ 38/ 66/ 2º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2018742/ YURI BARRETO FONSECA MARQUES DE ALMEIDA/ 16/ 18/ 30/ 64/ 3º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2059710/ MARISTELA DINIZ DOS SANTOS CORDOVIL/ 12/ 12/ 38/ 62/ 4º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2038377/ LUDMILLA BORGES DOS SANTOS/ 12/ 12/ 38/ 62/ 5º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2004929/ KAMILLA SPINDOLA DE SOUSA PEREIRA/ 16/ 10/ 36/ 62/ 6º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2017960/ BRUNA PEREIRA DA SILVA/ 16/ 14/ 32/ 62/ 7º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2035216/ MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA RAMOS RODRIGUES/ 14/ 12/ 34/ 60/ 8º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2000112/ HUDSON RODRIGUES GOMES/ 14/ 18/ 28/ 60/ 9º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2039846/ ROSÂNGELA PEREIRA DE SOUZA/ 14/ 10/ 34/ 58/ 10º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2026983/ LUANA DO NASCIMENTO FERREIRA/ 14/ 10/ 34/ 58/ 11º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2004835/ DAYZE RABELO LOPES/ 14/ 10/ 34/ 58/ 12º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2006141/ VANEIGUE BISPO DOS SANTOS/ 12/ 12/ 34/ 58/ 13º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2055610/ MARIANA PEREIRA DA SILVA/ 16/ 10/ 32/ 58/ 14º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2021153/ EMANUELLE CONCEIÇÃO OLIVEIRA LIMA/ 14/ 12/ 32/ 58/ 15º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2024764/ LEIDIANA DE ALMEIDA DA SILVA CAMARGO/ 18/ 10/ 30/ 58/ 16º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2025467/ ANDRÉ ANANIAS BATISTA DA SILVA/ 12/ 8/ 36/ 56/ 17º/ Aprovado/ Ampla Concorrência// 2038157/ LETICIA PEREIRA SAMPAIO SANTOS/ 12/ 8/ 36/ 56/ 18º/ Aprovado/ Ampla Concorrência//2038385/ RAIMUNDA KEILA MARTINS ALMEIDA/ 12/ 8/ 34/ 54/ 39º/ Aprovado/ PcD - Pessoa com Deficiência//2046981/ DÉBORA CRISTINA PEREIRA DE AGUIAR/ 14/ 4/ 28/ 46/ 163º/ Aprovado/ PcD - Pessoa com Deficiência//CARGO - MOTORISTA - FORMOSA/GO: INSCRIÇÃO/ NOME/ LP/ RL/ NOTA FINAL/ POSIÇÃO L. VAGA/ RESULTADO / MODALIDADE/ // 2025894/ THIAGO OLIVEIRA DA COSTA MONTE FALCO/ 34/ 40/ 74/ 1º/ Aprovado/ Ampla Concorrência/ // 2022150/ AILTON BRAZ DOS SANTOS/ 38/ 34/ 72/ 2º/ Aprovado/ Ampla Concorrência/ // 2060367/ ELIOENAI WENDELL COSTA TELES DE MENESES/ 34/ 36/ 70/ 3º/ Aprovado/ Ampla Concorrência/ // 2025888/ ADAILTON FERREIRA DA SILVA/ 32/ 38/ 70/ 4º/ Aprovado/ Ampla Concorrência/ // 2012840/ ARIOMILSON GONCALVES DA SILVA/ 30/ 38/ 68/ 5º/ Aprovado/ Ampla Concorrência/ // 2060949/ LEANDRO DOUGLAS ROCHA MEDEIROS/ 30/ 38/ 68/ 6º/ Aprovado/ Ampla Concorrência/ // 2006060/ FELIPE BARBOSA DE ARAUJO/ 30/ 38/ 68/ 7º/ Aprovado/ Ampla Concorrência/ // 2033803/ CARLOS HENRIQUE DE DEUS PASSOS/ 28/ 40/ 68/ 8º/ Aprovado/ Ampla Concorrência/ // 2034042/ ISAQUEU GONÇALVES DE SOUSA DOURADO/ 32/ 34/ 66/ 9º/ Aprovado/ Ampla Concorrência//2022839/ PEDRO PAIM RODRIGUES ARCE/ 30/ 30/ 60/ 27º/ Aprovado/ PcD - Pessoa com Deficiência//CARGO - MOTORISTA CATEGORIA “B, C E D” - FORMOSA/GO: INSCRIÇÃO/ NOME/ LP/ RL/ NOTA FINAL/ POSIÇÃO L. VAGA/ RESULTADO / MODALIDADE/ // 2014984/ LISIANE DOS SANTOS PASSOS/ 36/ 40/ 76/ 1º/ Aprovado/ Ampla Concorrência/ // 2036711/ LEIZER PORTELA DA SILVA/ 36/ 36/ 72/ 2º/ Aprovado/ Ampla Concorrência/ // 2025864/ MARINONI INÁCIO JUNIOR/ 32/ 40/ 72/ 3º/ Aprovado/ Ampla Concorrência/ // 2035102/ KAROLINE DO AMARAL DOURADO CARVALHO/ 36/ 34/ 70/ 4º/ Aprovado/ Ampla Concorrência/ // 2029763/ RAFAEL FERREIRA DE MOURA/ 34/ 36/ 70/ 5º/ Aprovado/ Ampla Concorrência//2046947/ KELSON SANTOS HIRLE/ 32/ 38/ 70/ 7º/ Aprovado/ PcD - Pessoa com Deficiência//CARGO - OPERADOR DE MÁQUINAS - FORMOSA/GO: INSCRIÇÃO/ NOME/ LP/ RL/ NOTA FINAL/ POSIÇÃO L. VAGA/ RESULTADO / MODALIDADE/ // 2001678/ LEONARDO PONTES RODRIGUES/ 30/ 32/ 62/ 1º/ Aprovado/ Ampla Concorrência/ // 2054312/ SIDINEY PEREIRA DA SILVA/ 24/ 30/ 54/ 2º/ Aprovado/ Ampla Concorrência/ // 2028887/ WANDESSON SANTOS DE SOUZA/ 24/ 30/ 54/ 3º/ Aprovado/ Ampla Concorrência/ // 2036195/ AMERICO BATISTA VIEIRA/ 22/ 32/ 54/ 4º/ Aprovado/ Ampla Concorrência/ // 2037524/ FAGNER ALVES DE SOUZA/ 20/ 34/ 54/ 5º/ Aprovado/ Ampla Concorrência//CARGO - RECEPCIONISTA - FORMOSA/GO: INSCRIÇÃO/ NOME/ LP/ RL/ NOTA FINAL/ POSIÇÃO L. VAGA/ RESULTADO / MODALIDADE/ // 2053047/ JOSÉ OTÁVIO DOS SANTOS SILVA/ 34/ 34/ 68/ 1º/ Aprovado/ Ampla Concorrência/ // 2020509/ ANA JÚLIA LOPES PIRES/ 34/ 28/ 62/ 2º/ Aprovado/ Ampla Concorrência/ // 2028758/ LEILA DARDIELLE SILVA MARTINS DE MIRANDA/ 34/ 26/ 60/ 3º/ Aprovado/ Ampla Concorrência//Formosa-GO, 25 de junho de 2024.GUSTAVO MARQUES DE OLIVEIRAPrefeito Municipal