A vereadora e pré-candidata a prefeita de Formosa, Simone Ribeiro, visitou o ex-presidente Jair Bolsonaro na sede do PL nacional nesta segunda-feira (24).Simone estava acompanhada da deputada federal Bia Kicis e do deputado federal Fraga.“Na ocasião fui recebida com muito carinho e descontração, Bolsonaro é um grande apoiador do nosso projeto para a cidade de Formosa, e como ele mesmo disse, dentro em breve estará conosco em nossa amada cidade”, revelou Simone.“Vamos juntos presidente, pela nossa Constituição, pela Família, pela vida desde a concepção, pela liberdade de expressão, pela propriedade privada, pelo legítimo direito à defesa, pela liberdade econômica, por uma Formosa e Brasil desenvolvido”, defendeu a vereadora e pré-candidata a prefeita.