Na noite deste sábado (22), a Orquestra Filarmônica de Goiás, se apresentou no Deck da Mata da Bica.Apesar dos problemas técnicos que atrasaram a apresentação, esse foi o ponta pé inicial para as comemorações do Aniversário de 181 anos de Formosa.No Deck da Mata da Bica, a Orquestra Filarmônica de Goiás deu um show de classe e proporcionou a população um grande espetáculo, enriquecendo ainda mais a cultura.“A Secretaria de Turismo e Cultura lamenta o ocorrido e pede profundas desculpas pelo transtorno e pelo atraso. Agradecemos a empatia e compreensão de todos vocês. Muito obrigado!” diz em nota a Prefeitura de Formosa.