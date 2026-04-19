

Segundo o secretário, a atenção é redobrada devido à presença do Presídio Federal em Brasília, que custodia criminosos de alta periculosidade de todo o país, o que exige um esforço constante de inteligência para evitar que essas lideranças influenciem o cenário local.

Operações Constantes e Prisões Semanais



Segundo ele, a proatividade das polícias é o que impede o enraizamento dessas facções.



O foco das forças de segurança é garantir que o DF não se torne solo fértil para o crescimento de estruturas criminosas organizadas. A mensagem central da entrevista foi de autoridade e prontidão. Para o secretário, o diferencial de Brasília no combate ao crime é a presença estatal em todas as regiões administrativas, impedindo que o poder paralelo se estabeleça ou crie regras próprias em comunidades locais.



A estratégia parece clara: tolerância zero para a ocupação territorial por criminosos e um trabalho de inteligência focado em desmantelar células assim que elas são identificadas.



Em declaração ao programa Vozes da Comunidade sobre o cenário da segurança pública na capital federal, o Secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Alexandre Patury, afirmou que, diferentemente de outras regiões do país, o DF não possui áreas dominadas pelo crime organizado."Aqui no DF não há nenhum território onde a polícia não entre. Aqui não há perda de território", enfatizou o secretário.Embora tenha garantido o controle territorial das forças de segurança, Patury não ignorou a existência de grupos criminosos na região. Ele admitiu a presença de "células" de organizações conhecidas nacionalmente e grupos locais.