Relatório de receita e despesa Fonte:TCMGO

Relatório de receita e despesa Fonte:TCMGO

O município de Formosa (GO) encerrou o ano de 2025 com indicadores financeiros positivos. De acordo com os dados do Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás (TCMGO), a cidade registrou um salto significativo em sua arrecadação.Em 2025, a receita total do município atingiu a marca de R$ 641,4 milhões. O valor representa um aumento expressivo de mais de 26% em comparação ao ano de 2024, quando a arrecadação havia fechado em R$ 507 milhões.No que diz respeito aos gastos, a transparência do TCMGO aponta que a despesa empenhada pelo município ao longo de 2025 foi de R$ 558,7 milhões.O controle entre o que entra nos cofres públicos e o que é efetivamente comprometido para pagamento resultou em um superávit orçamentário de R$ 82,75 milhões. Esse saldo positivo coloca Formosa em uma posição privilegiada frente a muitos municípios.Receita Total: R$ 641,4 milhõesDespesa Empenhada: R$ 558,7 milhõesSuperávit: R$ 82,75 milhõesComparativo 2024: + R$ 134,4 milhões em arrecadação.