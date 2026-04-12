Em entrevista recente, a governadora do Distrito Federal, Celina Leão, fez um balanço das ações voltadas ao público feminino e reafirmou o compromisso de sua gestão com a segurança e a autonomia das mulheres. Durante a fala, Celina enfatizou que, além dos números, o foco principal é o impacto real e a mudança de cultura no enfrentamento à violência doméstica.A governadora destacou programas estratégicos que visam retirar a mulher do ciclo de violência, oferecendo suporte imediato e perspectivas de futuro. Entre as iniciativas citadas, estão o auxílio-aluguel para vítimas de violência doméstica e o programa Viva Flor. "Nós criamos programas muito fortes. O auxílio-aluguel às mulheres que estão em situação de violência: a gente consegue pagar um aluguel e tirar essas mulheres da casa", afirmou Celina.Além da proteção, a governadora pontuou a importância da capacitação profissional como ferramenta de libertação. Segundo ela, o DF já capacitou quase 500 mil pessoas, sendo que 70% desse público é composto por mulheres, que possuem vagas cativas em cursos como o Renova DF e o Qualifica DF.Um dos pontos mais marcantes do depoimento foi o relato de uma conversa com um policial militar sobre a mudança de postura das forças de segurança em casos de violência doméstica. Celina ressaltou que a instrução atual é de tolerância zero e ação imediata. O policial explicou para ela sobre a qualifitação "Eu tinha alguns amigos que não entendiam muito que nós não somos conciliadores de brigas de homem e mulher; que nós somos o policial, que chegamos lá, pegamos em flagrante e temos que levar para a delegacia", relatou a governadora, citando a percepção de um policial.A governadora enfatizou que a diretriz é clara: o Estado não deve apenas mediar conflitos, mas aplicar a lei com rigor para proteger a vida das cidadãs.Para Celina Leão, ocupar o comando do Palácio do Buriti vai além do exercício de um cargo; é um símbolo de encorajamento para todas as mulheres da capital federal. "A minha presença ao comando do Governo do Distrito Federal representa a força da mulher, a capacidade da mulher de alcançar altos postos, mas principalmente o exemplo", declarou.Ao encerrar, a governadora reforçou sua convicção de que a continuidade e o fortalecimento dessas políticas públicas são o caminho para um Distrito Federal mais justo. "Tenho certeza de que a minha presença no governo vai realmente melhorar a cada dia mais para que as nossas mulheres se sintam mais seguras e mais protegidas", concluiu.