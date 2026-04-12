Em uma ação planejada para fortalecer a segurança em Goiás, o governador Daniel Vilela inaugurou, na sexta-feira (10/04), a Operação Tiradentes. Com uma duração estendida de 10 a 30 de abril, esse projeto contará com um aumento no número de efetivos para intensificar as ações de prevenção e vigilância.A meta é sustentar a diminuição das taxas de criminalidade em Goiás, que já apresentam um declínio constante há sete anos. O governador também anunciou a entrega de R$ 44,8 milhões em equipamentos e veículos, assegurando maior eficácia para as corporações envolvidas.O lançamento da Operação Tiradentes ocorreu na Academia da Polícia Militar, em Goiânia, onde foi revelado que diariamente mil servidores estarão nas ruas, por meio do pagamento de horas extras.Estarão integrados à operação membros da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Penal, Polícia Científica, entre outros órgãos parceiros.A operação visa aumentar a presença institucional, fortalecer a repressão qualificada e prevenir crimes em todo o estado goiano. As principais ações programadas incluem o reforço do patrulhamento ostensivo, execução de mandados judiciais, atividades de inteligência, fiscalização em áreas urbanas e rodovias, além de operações integradas em locais considerados críticos. Todos os componentes da operação receberam investimentos, totalizando R$ 28,5 milhões.A Polícia Militar obteve 336 carabinas de calibre 5,56, 700 mil munições, 26 dispositivos elétricos incapacitantes (taser), três óculos de realidade virtual para treinamento e sete jet skis voltados para a vigilância ambiental. Para o Corpo de Bombeiros, foram alocados um auto bomba tanque e resgate, mais um equipamento desencarcerador para situações de trânsito.A Polícia Civil aumentou seu arsenal com 174 novos fuzis e 103 tasers, enquanto a Polícia Penal recebeu 2,4 mil pistolas. A Polícia Científica foi equipada com três dispositivos para extração de dados de aparelhos móveis. O Procon também recebeu duas vans para atendimento itinerante ao público — uma adquirida com verbas do fundo estadual do consumidor e outra doada pela Equatorial.Os outros R$ 16,3 milhões mencionados estão relacionados aos 15 veículos que ampliarão a frota operacional do Comando de Policiamento Rodoviário (CPR). Esses carros, disponibilizados pela Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), foram alugados por um período de 60 meses.Com essa nova frota, haverá um aumento na capacidade de fiscalização das rodovias estaduais e uma melhoria na segurança viária.