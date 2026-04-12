O encontro também proporcionou um espaço para alinhar internamente e consolidar lideranças dentro do grupo político que governa Goiás. Esta mobilização acontece em meio à reorganização da base aliada, que busca ampliar sua presença regional e indicar lideranças proeminentes para 2026, tanto em nível estadual quanto nacional.



Caiado destaca sua pré-campanha presidencial

A presença de Ronaldo Caiado foi um dos pontos altos do evento em Luziânia. Essa agenda marcou uma das suas primeiras aparições públicas desde que a pré-candidatura presidencial foi confirmada. Caiado declarou que a pré-campanha está ainda em uma fase inicial de estruturação e formação de alianças. De acordo com seus aliados, a estratégia foca nos resultados de sua administração em Goiás, especialmente nas áreas de segurança pública e gestão fiscal. O ex-governador reiterou sua imagem como líder nacional, afirmando que as experiências de Goiás poderiam servir de exemplo para o país. A expectativa é que sua agenda nacional se amplie nos próximos meses.



Daniel Vilela enfatiza sua gestão estadual

O governador Daniel Vilela aproveitou o encontro para reafirmar sua liderança na administração do estado. Também destacou a continuidade das políticas públicas que foram estabelecidas em Goiás nos últimos anos. Durante sua fala, ele mencionou os avanços nas áreas de educação, saúde e segurança pública, além do uso de tecnologia e inteligência no combate ao crime. Nesse contexto, Vilela enfatizou o Entorno do Distrito Federal como uma região crucial para o desenvolvimento econômico, apontando seu potencial para atração de investimentos, geração de empregos e melhoria da infraestrutura. Ele finalizou ressaltando que o fortalecimento dessa área é uma prioridade no planejamento do governo estadual.



Entorno do DF como eixo central

A região do Entorno do Distrito Federal recebeu atenção especial durante o evento, sendo considerada um eixo central da base governista. Além disso, as lideranças locais reafirmaram a importância da continuidade dos projetos e políticas públicas em execução. Assim, o foco esteve na integração entre os municípios e no desenvolvimento regional. Por fim, a mensagem geral destacou o Entorno como uma área prioritária e vitrine das ações do governo estadual na estratégia para 2026.



Base governista adota enfoque mais estruturado para 2026

O encontro em Luziânia também indicou um movimento mais organizado da base governista em direção às eleições de 2026, com uma maior visibilidade das lideranças e alinhamento das estratégias políticas. Além disso, aliados avaliaram que o evento representa uma transição para uma fase mais ativa da pré-campanha, com a consolidação de discursos, definição gradual de papéis e aumento da presença política em várias regiões do estado. Ao final, espera-se que novos encontros regionais sejam realizados nos próximos meses, ampliando a articulação política e fortalecendo a unidade do grupo no cenário estadual e nacional.

O evento Pra Frente Goiás, que ocorreu neste sábado (11), em Luziânia, reuniu prefeitos, vereadores e líderes da base governista. O propósito do evento foi fortalecer as articulações para as eleições de 2026.