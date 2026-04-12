



A Proposta de R$ 15 Bilhões

Segundo a governadora, já existe uma proposta oficial no banco para a compra de ativos do Banco Master. O montante total chega a R$ 15 bilhões, divididos em duas frentes de pagamento:



"A proposta que chegou oficialmente, inclusive já está no banco, no BRB, foi uma proposta de comprar esses ativos do Master, sendo que 4 bilhões desses ativos seriam pagos de forma direta, ou seja, à vista, e os outros 11 bilhões seriam em ações subsidiárias", explicou Celina.



O objetivo da operação é permitir que o fundo comprador tente recuperar os valores, dando prioridade ao BRB no recebimento conforme os ativos forem retomados. Para Celina, embora a solução não seja simples devido a problemas patrimoniais, ela é essencial para a saúde financeira da instituição e melhora a liquidez.



Dependência do Banco Central e Transparência

A governadora ressaltou que qualquer passo dado agora depende do aval do órgão regulador federal para garantir a lisura do processo.



"Depende do Banco Central até para dar transparência para esse momento. A solução do BRB, a gente precisa ser bem transparente sobre isso. Não é uma solução com facilidade", afirmou.





Distanciamento de Decisões Passadas

Um dos pontos mais marcantes da fala de Celina Leão foi o esforço em desvincular sua imagem de possíveis irregularidades ou más gestões que tenham fragilizado o BRB. Ela afirmou categoricamente que nunca foi consultada sobre vendas ou decisões estratégicas do banco até o momento em que a crise se tornou uma responsabilidade de seu governo.



"Eu não fui convidada, eu não fui comunicada sobre nenhum assunto de BRB, de possível venda. E o problema do BRB, apesar de não ter sido consultada, de não ter participado de nenhum tipo de decisão direta ou indireta, ele cai sobre nossa responsabilidade de ajudar agora a resolvê-lo."





Governo Federal

Ao final, Celina adotou um tom de cobrança e prometeu firmeza na apuração dos fatos, esperando que a justiça identifique os responsáveis pela situação do banco.



"A minha fala é muito dura sobre as pessoas que deixaram o banco ficar nessa situação. Eu espero que a justiça traga mesmo essa clareza e essa transparência. Mas vocês podem ter certeza que aqui tem uma governadora que é firme, que não participou de nenhum desses atos e tem legitimidade para falar e ajudar a salvar", concluiu.



Em entrevista recente ao podcast Vozes da Comunidade, a governadora do Distrito Federal, Celina Leão falou sobre a atual situação financeira do Banco de Brasília (BRB). Durante a conversa, Celina detalhou uma proposta bilionária que visa recompor o caixa da instituição e foi enfática ao afirmar que não participou das decisões que levaram o banco ao cenário atual.