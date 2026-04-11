

Celina declarou que sua administração está comprometida em realizar uma meticulosa adequação financeira nas contas públicas.









Em entrevista ao podcast Vozes da Comunidade, a nova líder enfatizou que a prioridade neste momento é assegurar que os recursos sejam direcionados para áreas que afetam diretamente a vida dos cidadãos, como saúde, segurança e assistência social.



Celina informou que uma das destinações desses recursos será o fortalecimento das políticas públicas voltadas para a terceira idade. A ideia é promover a atual subsecretaria ao nível de Secretaria, aumentando a influência desse setor.



Além disso, a governadora confirmou a construção de um segundo abrigo público destinado a idosos e o reforço nas parcerias com entidades que já realizam esse tipo de acolhimento.



Em relação ao público feminino, a governadora reafirmou a política de tolerância zero contra a violência. Entre as iniciativas, destacou o programa de ajuda para aluguel a vítimas de violência doméstica e o projeto Viva Flor.



Uma das novidades divulgadas foi a implementação de um projeto focado em mulheres, localizado no Parque da Cidade. Este espaço foi planejado para fornecer acolhimento psicológico e cuidados em um ambiente agradável.



Acerca da gestão de pessoal, Celina Leão salientou que este é o governo que mais nomeou servidores públicos, com foco na segurança. Conforme dados apresentados por ela, atualmente, para cada três policiais em atividade, dois foram nomeados por esta administração.



CFP XIII

A próxima turma de convocados da Polícia Militar do Distrito Federal também ouviu que podem ficar tranquilos. Celina vai lutar pela nomeação dos futuros policiais.





No que diz respeito à eficiência administrativa, a governadora anunciou a criação da Secretaria de Gestão, Inovação e Tecnologia. O intuito é modernizar os processos públicos, diminuir a necessidade de mão de obra burocrática e acelerar serviços críticos, como as cirurgias eletivas, as quais contarão com um novo Projeto de Lei para agilizar os procedimentos.



Integração com o Entorno e Futuro Político

A questão da mobilidade urbana também foi abordada, com ênfase na integração com o estado de Goiás. Celina anunciou para a próxima semana a inauguração de uma via que conectará o DF a Águas Lindas (GO). Adicionalmente, confirmou que estudos técnicos para a implementação de transporte sobre trilhos na região já estão em andamento, em colaboração com o governo goiano.

A governadora Celina Leão participou do programa "Vozes da comunidade", realizado pela Associação Brasileira de Portais de Notícias (ABBP) neste sábado (11).