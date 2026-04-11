A governadora Celina Leão participou do programa "Vozes da comunidade", realizado pela Associação Brasileira de Portais de Notícias (ABBP) neste sábado (11).
Celina declarou que sua administração está comprometida em realizar uma meticulosa adequação financeira nas contas públicas.
Celina declarou que sua administração está comprometida em realizar uma meticulosa adequação financeira nas contas públicas.
Em entrevista ao podcast Vozes da Comunidade, a nova líder enfatizou que a prioridade neste momento é assegurar que os recursos sejam direcionados para áreas que afetam diretamente a vida dos cidadãos, como saúde, segurança e assistência social.
Celina informou que uma das destinações desses recursos será o fortalecimento das políticas públicas voltadas para a terceira idade. A ideia é promover a atual subsecretaria ao nível de Secretaria, aumentando a influência desse setor.
Além disso, a governadora confirmou a construção de um segundo abrigo público destinado a idosos e o reforço nas parcerias com entidades que já realizam esse tipo de acolhimento.
Em relação ao público feminino, a governadora reafirmou a política de tolerância zero contra a violência. Entre as iniciativas, destacou o programa de ajuda para aluguel a vítimas de violência doméstica e o projeto Viva Flor.
Uma das novidades divulgadas foi a implementação de um projeto focado em mulheres, localizado no Parque da Cidade. Este espaço foi planejado para fornecer acolhimento psicológico e cuidados em um ambiente agradável.
Acerca da gestão de pessoal, Celina Leão salientou que este é o governo que mais nomeou servidores públicos, com foco na segurança. Conforme dados apresentados por ela, atualmente, para cada três policiais em atividade, dois foram nomeados por esta administração.
CFP XIII
Celina informou que uma das destinações desses recursos será o fortalecimento das políticas públicas voltadas para a terceira idade. A ideia é promover a atual subsecretaria ao nível de Secretaria, aumentando a influência desse setor.
Além disso, a governadora confirmou a construção de um segundo abrigo público destinado a idosos e o reforço nas parcerias com entidades que já realizam esse tipo de acolhimento.
Em relação ao público feminino, a governadora reafirmou a política de tolerância zero contra a violência. Entre as iniciativas, destacou o programa de ajuda para aluguel a vítimas de violência doméstica e o projeto Viva Flor.
Uma das novidades divulgadas foi a implementação de um projeto focado em mulheres, localizado no Parque da Cidade. Este espaço foi planejado para fornecer acolhimento psicológico e cuidados em um ambiente agradável.
Acerca da gestão de pessoal, Celina Leão salientou que este é o governo que mais nomeou servidores públicos, com foco na segurança. Conforme dados apresentados por ela, atualmente, para cada três policiais em atividade, dois foram nomeados por esta administração.
CFP XIII
A próxima turma de convocados da Polícia Militar do Distrito Federal também ouviu que podem ficar tranquilos. Celina vai lutar pela nomeação dos futuros policiais.
No que diz respeito à eficiência administrativa, a governadora anunciou a criação da Secretaria de Gestão, Inovação e Tecnologia. O intuito é modernizar os processos públicos, diminuir a necessidade de mão de obra burocrática e acelerar serviços críticos, como as cirurgias eletivas, as quais contarão com um novo Projeto de Lei para agilizar os procedimentos.
Integração com o Entorno e Futuro Político
A questão da mobilidade urbana também foi abordada, com ênfase na integração com o estado de Goiás. Celina anunciou para a próxima semana a inauguração de uma via que conectará o DF a Águas Lindas (GO). Adicionalmente, confirmou que estudos técnicos para a implementação de transporte sobre trilhos na região já estão em andamento, em colaboração com o governo goiano.
Integração com o Entorno e Futuro Político
A questão da mobilidade urbana também foi abordada, com ênfase na integração com o estado de Goiás. Celina anunciou para a próxima semana a inauguração de uma via que conectará o DF a Águas Lindas (GO). Adicionalmente, confirmou que estudos técnicos para a implementação de transporte sobre trilhos na região já estão em andamento, em colaboração com o governo goiano.
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