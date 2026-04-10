A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), é a convidada deste sábado (11) do programa Vozes da Comunidade, apresentado pelo jornalista Toni Duarte. A partir das 9h30, a chefe do Executivo passará pelo quadro "Sabatina do Povo", respondendo a questionamentos de jornalistas e moradores do DF e Entorno.O programa, que estreou em 4 de maio, busca estreitar o laço entre o governo e a sociedade, abordando temas cruciais como saúde, segurança e infraestrutura. A transmissão ocorre ao vivo pelo YouTube e conta com retransmissão por diversas rádios locais, fortalecendo a transparência e a participação popular na gestão pública.A participação da governadora tem como objetivo estreitar a relação entre o governo e as reais necessidades da população, estabelecendo um canal de comunicação direto sobre assuntos de interesse coletivo. A transmissão ocorrerá ao vivo pelo YouTubee será retransmitida por várias estações de rádio da região, assegurando amplo alcance à população.A presença de Celina Leão representa um passo importante na relação entre o poder público e a sociedade civil, permitindo que os cidadãos tenham a oportunidade de questionar, sugerir e acompanhar as iniciativas do governo de maneira mais direta e acessível.