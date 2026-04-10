A 2ª Promotoria de Justiça ajuizou Ação Civil Pública em face do Município de Formosa em virtude da omissão na preservação do Laguinho do Vovô, especialmente porque, mesmo instado a solucionar extrajudicialmente as irregularidades por meio da celebração de Termo de Ajustamento de Conduta, deixou de adotar qualquer providência efetiva.A investigação apontou degradação do corpo hídrico, diminuição do volume de água, falhas na estrutura de drenagem, contaminação por resíduos e ausência de proteção da nascente. Também foram constatadas irregularidades graves na infraestrutura do local, colocando em risco a segurança da população.Na ação, o MP requereu providências liminares como cercamento da nascente, manutenção imediata dos equipamentos públicos, proibição de intervenções inadequadas e bloqueio de valores para garantir futura reparação.Ao final, foram requeridos a recuperação completa da estrutura do laguinho, proteção definitiva da nascente, controle da poluição, monitoramento da água, reestruturação dos equipamentos públicos, desapropriação da área da nascente e indenização por dano moral coletivo no patamar de R$ 100.000,00.